Weather Alert 17 January : देश के कई शहरों में अगले 36 घंटों में बारिश का अनुमान है। कहीं पर तेज आंधी के साथ बारिश होगी तो कहीं पर गरज व चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इस बारिश का एक पहलू तो यह है कि फसलों को लाभ होगा, प्रदूषण से राहत होगी लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इस बारिश से ठंड और गहरा सकती है। इसका सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देखें उन शहरों के नाम जहां बारिश हो सकती है।

- मध्‍य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अभी बारिश का अनुमान है। यहां उमरिया, सीधी, जबलपुर, देवास, सतना और रेवा कुछ ऐसे स्थान हैं जहां अगले बारिश हो सकती है। चना, मटर और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी साबित होगी।

- मध्‍यप्रदेश में 19 जनवरी की शाम तक मौसम साफ हो जाएगा। 21 जनवरी से फिर से मौसम का एक नया असर इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

- पश्चिम भारत में अगले 36 से 48 घंटों के दौरान सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, शांति निकेतन और उत्तर दिनाजपुर जैसी जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

- बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, छपरा, सिवान, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुज़फ़्फ़रपुर, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, औरंगाबाद, लखीसराय, गया, डाल्टनगंज, चतरा, रामगढ़ आदि स्थानों पर बारिश होने की संभावना है।

- उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान, ही तेज बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी बारिश देखी जा सकती है।

- गंगटोक, कालिम्पोंग, बारपेटा, तेजपुर, गुवाहाटी, उत्तर लखीमपुर, धामाजी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, मोहनबाड़ी, पासीघाट, और शिलॉंग जैसी जगहों पर अगले 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है।

- पूर्वोत्‍तर में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहुंच के कारण बर्फबारी के आसार हैं।

- हवा में नमी की स्थिति के कारण, 18 से 24 घंटों के बाद बिहार और उत्तर झारखंड के निकटवर्ती भागों में घने कोहरे की परत जमने की प्रबल संभावना है।

- पिछले 24 घंटों के दौरान उत्‍तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ हल्की बारिश हुई। गोरखपुर, बहराइच और उत्तर प्रदेश की तलहटी के कई अन्य हिस्सों में मौसम बदला रहा। संभावना है कि यहां फिर से बारिश हो सकती है।

