Weather Alert 27 November : देश के कई शहरों में शुक्रवार को तूफानी बारिश की संभावना

Weather Alert 27 November : बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात निवार अब थम चुका है लेकिन इसके असर के चलते देश के कई शहरों में भीषण बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अभी मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है इसलिए अभी सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिण भारत के राज्यों में 27 नवंबर से ही कुछ राहत मिलेगी। एक अन्य सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में उठता हुआ नज़र आ रहा है और यह 1 दिसम्बर से दक्षिण भारत को फिर से प्रभावित करेगा। अति भीषण चक्रवाती तूफान निवार बंगाल की खाड़ी से आज रात में तमिलनाडु के तटों से टकराया। बीते 24 घंटों के दौरान कई शहरों में भीषण बारिश और तूफान हवाओं के कारण तबाही का नज़ारा देखने को मिला। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाके भी व्यापक रूप में प्रभावित हो रहे हैं। और आने वाले समय में भी प्रभावित होते रहेंगे। उत्तरी तटीय तमिलनाडु पर बना हुआ है तूफान निवार, पुद्दुचेरी, कराईकल, चेन्नई, कुड्डालोर समेत तमिलनाडु के कई शहरों में तबाही का मंज़र दिखाया। तूफान ‘निवार’ के लैंडफॉल के बाद तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मौसम व्यापक रूप में बदल जाएगा और बारिश, तूफानी रफ्तार से हवाएँ और बिजली गिरने की घटनाएँ भी हो सकती हैं। तूफान ‘निवार’ के उत्तरी जिलों महाबलीपुरम, काँचीपुरम, नागपट्टिनम, तंबरम और चेन्नई पर भी इस तूफान का तांडव दिखाई देगा। दक्षिण में नागपट्टिनम, तिरुवरूर, वेदारण्यम में मौसम में बड़ी हलचल होगी।

तमिलनाडु में फिर भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, "निवार" चक्रवात का केंद्र गुरुवार दोपहर तिरुपति से 50 किमी पश्चिम-दक्षिणपश्चिम में था। इसने पुडुचेरी के नजदीक बुधवार रात 11.30 बजे से 2.30 बजे के बीच समुद्र तट को पार किया था। अब यह कमजोर पड़ गया है और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यह लगातार कमजोर होता जाएगा। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तमिलनाडु में 29 नवंबर के बाद एक बार फिर भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, लेकिन यह देखने की जरूरत है कि यह चक्रवात में तब्दील होता है या नहीं। विभाग इस पर करीब से नजर रख रहा है। निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवात बनने का पहला चरण होता है।

तूफान ने मचाई इतनी तबाही

Nivar Cyclone आखिर समद्र तट से टकरा गया। तमिलनाडु (Tamil nadu), पुडुचेरी (Puducherry) में बारिश हुई। कइ जगह पेड़ उखड़ गये, चेन्‍नई की सड़कों पर जलभराव हो गया । निवार के कारण अब तक तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत (3 death from Nivar) हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। तमिलनाडु के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री अतुल्‍य मिश्रा ने बताया कि लोगों को जरूरत से संबधी सभी चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। राज्‍य में 101 झोपडि़यों को नुकसान पहुंचा है। 380 पेड़ गिर गये हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वह तमिलनाडु और पुडुचेरी की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। इस बारे में उनकी Tamil Nadu के CM Edappadi K Palaniswami और Puducherry के CM V.Narayanasamy से बात भी हुई है।

साभार : स्‍कायमेट वेदर Skymet Weather

Cold wave conditions are quite likely in the coming days for #Delhi. Misty morning with shallow fog in patches over some area will strengthen the wintry conditions. #WeatherUpdate #WeatherForecast #DelhiWintershttps://t.co/1dPrVtDN3E — SkymetWeather (@SkymetWeather) November 26, 2020

Cyclonic Storm "NIVAR" weakened into a Deep Depression and centered about 50 km west-southwest of Tirupathi at 1430 hrs IST of https://t.co/eCboDSgNSj weaken into a depression during next 06 hours. For details kindly visit https://t.co/wRl94BzRXr and https://t.co/w8q0AaMm0I pic.twitter.com/VsvTWAW6y6 — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2020

Significant Weather Features for today ♦ The Severe Cyclonic Storm ‘NIVAR’ over north coastal Tamilnadu moved northwestwards with a speed of 13 kmph during past 06 hours, weakened into a cyclonic storm and lay centred at 0830 hrs IST of today over north coastal Tamilnadu pic.twitter.com/vIk3ATXVzs — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2020

Posted By: Navodit Saktawat

