Weather Alert 8 April : बुधवार को इन 10 राज्‍यों में बेमौसम बारिश की संभावना, देखें सूची

Weather Alert 8 April : देश में इस समय दो तरफ के मौसम एक साथ चल रहे हैं। तरफ तो तेज गर्मी शुरू हो चुकी है, रोज इसके आंकड़े सामने आ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बेमौसम बारिश का भी क्रम जारी है और कई राज्‍य इससे प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना संकट के इस कठिन समय में मौसम का ठीक होना सभी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मौसम का अनुमान कहता है कि खतरा अभी बना हुआ है। विशेषज्ञों की मानें तो 8 अप्रैल, बुधवार को देश के दस राज्‍यों में बारिश की संभावना है। यह हल्‍की से तेज भी हो सकती है। जानिये कल देश में कहां कैसा मौसम रहेगा।

देखें इन दस राज्‍यों के नाम

- पंजाब

- हरियाणा

- राजस्‍थान

- दिल्‍ली

- कर्नाटक

- केरल

- तमिलनाडु

- आंध्र प्रदेश

- जम्‍मू-कश्‍मीर

- हिमाचल प्रदेश

जानिये कहां कैसी होगी बारिश

- अगले 24 घंटों के दौरान, पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। दिल्‍ली में देर शाम के दौरान तेज बारिश की बौछार हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में छिटपुट बारिश संभव है।

- अगले 24 घंटों के दौरान, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है।

- अगले 24 घंटों के दौरान, जम्‍मू-कश्‍मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कहीं-कहीं गरज व चमक के साथ छीेंटे भी पड़ सकते हैं।

- उत्तर आंतरिक कर्नाटक और मराठवाड़ा में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से विदर्भ तक एक वेदर सिस्‍टम सक्रिय हो रहा है। इसके चलते यहां मौसम में बदलाव देखा जा सकता है।

जानिये गर्मी का अपडेट, इन जगहों पर बढ़ा तापमान

- वर्तमान में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्‍यप्रदेश, महाराष्‍ट्र और गुजरात में काफी गर्मी बढ़ी है। ये तीनों राज्‍य अभी देश के सबसे अधिक गर्म प्रदेश हैं और इनके शहर देश के सर्वाधिक दस गर्म शहरों की सूची में शामिल हैं।

देश के 10 सबसे गर्म स्‍थान

Earlier the temperature of 35.1 degrees was recorded on 25 Sep 2019 for #Delhi, nearly six months ago. Few parts of Delhi NCR recorded temperature in excess of 37 degrees including Palam.#weather #Weatherforecast #WeatherUpdate https://t.co/xM7t1OnUQq — SkymetWeather (@SkymetWeather) April 7, 2020

Posted By: Navodit Saktawat