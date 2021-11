Chennai Rain Updates: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। यहां पिछले दो दिनों से भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से जगह-जगह जलजमाव हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 100 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया गया है। वहीं बारिश की वजह से हुए हादसों में चार लोगों के मरने की खबर है। जलजमाव के कारण रेल व्यवस्था भी खासी प्रभावित हुई है। लोगों की मदद के लिए कई इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें तैनात की गई हैं। उधर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को भी राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है, साथ ही 11 नवंबर तक चक्रवात का असर रहने की आशंका जताई।

In past 24hrs, Chennai recorded heavy to very heavy rain; expect the intensity to be slightly less today. Low-pressure area, to be formed on 9th in SE Bay of Bengal, will form depression towards the NW¢ralize at the north TN coast on 11th morning: Mrutyunjay Mohapatra, DG IMD pic.twitter.com/DDULASmrTD

— ANI (@ANI) November 8, 2021