Weather Alert 3 June: बुधवार को कई राज्‍यों में बिगड़ेगा मौसम, इस प्रदेश के 45 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना, देखें सूची

Weather Alert 3 June: देश के कई शहरों में तेज बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। ताजा अनुमान यह है कि अगले 24 से 36 घंटों में मौसम बिगड़ने का खतरा है। अकेले मध्‍यप्रदेश में ही 45 से अधिक जिलों में आंधी व बारिश की आशंका है। देश में मौसम का बदल चुका है। मानसून और चक्रवाती तूफान के असर के चलते बीते 24 घंटों में कई राज्‍यों में बारिश एवं तेज हवाएं देखी गईं। उत्‍तर प्रदेश, राजस्‍थान, महाराष्‍ट्र और गुजरात में भी मौसम बिगड़ सकता है। महाराष्‍ट्र और गुजरात को तो तूफान के चलते हाई अलर्ट पर रखा गया है। जानिये 3 जून को कहां कैसा मौसम रहेगा।

मध्‍यप्रदेश के 45 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

मध्‍यप्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम बिगड़ने की संभावना है। यहां आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, प्रतापगढ़, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा आदि जिलों में 18 से 24 घंटों के भीतर तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। कई शहरों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है और कुछ स्‍थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है।

राजस्‍थान के लिए यह है अलर्ट

राजस्‍थान के अजमेर, अलवर, बीकानेर, चुरू, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, पाली, सीकर, टोंक आदि शहरों में बारिश की संभावना है

दिल्ली एनसीआर के लिए यह है अलर्ट

बागपत, मध्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली, नोयडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, मेरठ, पानीपत, रोहतक, सोनीपत आदि स्‍थानों पर तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है।

हरियाणा के लिए यह है अनुमान

हरियाणा में कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, पानीपत, पटियाला, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल आदि जिलों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। धूल भरी तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

Monsoon is here all but in name. We are waiting for some data. Mumbaikars prepare as circulation seems to be coming your way. ⁦@SkymetWeather⁩ @monsoon ⁦@mumbairains1⁩ pic.twitter.com/xIyu5x5jDx — Jatin Singh (@JATINSKYMET) May 28, 2020

Deep Depression to intensify into Cyclonic Storm during next 6 hours. To cross north Maharashtra and adjoining south Gujarat coast between Harihareshwar and Daman, close to Alibag (Raigad District, Maharashtra) during the afternoon of 03rd June. https://t.co/rXRAo26pyF pic.twitter.com/lOJUD8FMFP — IMD Weather (@IMDWeather) June 2, 2020

Posted By: Navodit Saktawat

