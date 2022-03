Weather Forecast 11 March: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में गरज के साथ बौछारें, बिजली गिरने की संभावना

Weather Forecast 11 March: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच, मौसम एजेंसी ने गुरुवार को पुणे, पूरे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। मध्‍य महाराष्‍ट्र के पड़ोसी शहरों में पिछले 3 दिनों से विभिन्‍न मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस समय एक कमजोर ट्रफ रेखा केरल से उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक फैली हुई है। पिछले 2 दिनों में इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। यह स्थिति अगले 48 घंटे तक बनी रहने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। इन भागों में हल्की बारिश और बूंदा बांदी की संभावना है। बादल छाए रहने और बारिश से कुछ क्षणिक राहत मिल सकती है, लेकिन सप्ताहांत और बाद में फिर से गर्मी बढ़ने वाली है।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन, वाहनों का आवागमन बहाल

नचलाना में गुरुवार सुबह भूस्खलन के कारण 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि, भूस्खलन के कुछ घंटों बाद निकासी का काम पूरा होने के बाद वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई।

दिल्ली: अगले 6 दिनों में तापमान में वृद्धि की भविष्यवाणी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 6 दिनों में तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि अगले छह दिनों के भीतर दिल्ली में पारा 35 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 162 को छूने के साथ 'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गया।

गुरुग्राम में बढ़ेगी गर्मी

गुरुग्राम में मार्च के मध्य तक गर्म दिनों के साथ, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को भविष्यवाणी की कि शहर का अधिकतम तापमान 15 मार्च तक 37 डिग्री सेल्सियस को छू जाएगा।

Significant Weather Features dated 10.03.2022: •Maximum temperatures likely to rise by 2-4°C over Northwest & Central India from 12th March, 2022. •Gradual rise in max temperatures by 2-3°C very likely over Gujarat during next 3 days and no significant change thereafter. pic.twitter.com/F66BF51grq — India Meteorological Department (@Indiametdept) March 10, 2022

•Light rainfall with thunderstorm & lightning very likely to continue at isolated places over Konkan & Goa, Madhya Maharashtra & Marathwada on 10th March. — India Meteorological Department (@Indiametdept) March 10, 2022

Significant Weather Features dated 10.03.2022: •Maximum temperatures likely to rise by 2-4°C over Northwest & Central India from 12th March, 2022. •Gradual rise in max temperatures by 2-3°C very likely over Gujarat during next 3 days and no significant change thereafter. pic.twitter.com/F66BF51grq — India Meteorological Department (@Indiametdept) March 10, 2022

Posted By: Navodit Saktawat