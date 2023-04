Weather Forecast: पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले चार दिन तक और देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में दो दिन तक लू की स्थिति बनी रहने का अनुमान है। पूर्वी भारत में लू की चेतावनी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो जाएगा। आईएमडी वैज्ञानिक, नरेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटे दिल्ली-एनसीआर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद पूरे उत्तर-पश्चिम भारत में यह घटेगी। बंगाल और बिहार के मैदानी हिस्से में लगातार चार दिन तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भी अगले दो से तीन दिन तक भीषण गर्मी का दौर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है।

मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि 17 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा और 18 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भी भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी 18-19 अप्रैल को अत्यधिक गर्मी से प्रभावित हो सकता है।बंगाल के मैदानी हिस्से में पिछले छह दिन से लू की स्थिति बनी हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में चार दिन से और बिहार में तीन दिन से ऐसी स्थिति है।

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते मंगलवार से उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में 18 से 20 अप्रैल के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। 18 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में 18-19 अप्रैल को भारी वर्षा की संभावना है।

#WATCH | Heatwave warning in East India. Western Disturbance effect to begin from today in western Himalayan region. Temperature in Delhi-NCR to remain at 40°C for next 24 hours; it will decrease across northwest India after that: Naresh Kumar, IMD Scientist pic.twitter.com/NbIZIlnPDn

— ANI (@ANI) April 17, 2023