Weather Forecast: दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को हल्की बारिश हुई है। जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट देखी गई। राजधानी के कुछ हिस्सों में बरसात से चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली। इससे पहले मौसम विभाग ने हीटवेव की भविष्यवाणी की थी। नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में अगले दो दिनों तक तेज हवाएं और वर्षा होने की संभावना है। वहीं शहर की एयर क्वालिटी मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। सफर-इंडिया वायु गुणवत्ता सर्विस के अनुसार सुबह 09.30 बजे एक्यूआई 206 था।

केरल के 9 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर कर्नाटक में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सरकार ने धारवाड़ जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी है। बेंगलुरु समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात हो रही है।

यहां बारिश की संभावना

वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा संभव है। जम्मू-कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

The depression over South Coastal Myanmar at 1730h IST,20th May, 2022 about 70 km NNE of Mawlamyine (Myanmar) and 160 km west-southwest of Thoen (Thailand).Weaken gradually into a well marked low pressure area over Northwest Thailand and adjoining Myanmar during next 12 hours. pic.twitter.com/jy8yu4ylhV

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 20, 2022