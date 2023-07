Weather Latest Updates: दिल्ली में बाढ़ से राहत नहीं, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट

07:56 AM

जम्मू एवं कश्मीर में एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई। यात्रा पर निकली एक महिला पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों की चपेट में आ गई। महिला को बचाने की कोशिश करने वाले जम्मू-कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम के दो अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि घायलों को निजी हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया है।

#WATCH | J&K | A lady on Amaranth Yatra died after being struck by naturally occurring shooting stones. Two other members of the Mountain Rescue Team of J&K Police who tried to rescue the lady were also seriously injured. The injured Police personnel were evacuated by army and… pic.twitter.com/OwH6lmCtkj