नई दिल्ली Weather Forecast Today LIVE Updates। नेपाल में भारी बारिश के कारण तराई क्षेत्रों और बिहार का बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। बिहार की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और नेपाल में भारी बारिश के बाद यहां पहुंचने वाला पानी तबाही का रूप लेता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून तक नेपाल और बिहार के 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिहार के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

#WATCH | Nepal: Flash floods wreak havoc in Sindhupalchok. At least 7 deaths reported so far, several missing.

As per officials, about 200 houses in Melamchi town have been partially or completely damaged.

(16.06.2021) pic.twitter.com/Al0xonZyfH

— ANI (@ANI) June 17, 2021