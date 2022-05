Weather Update: मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा के अलग-अलग इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने कहा, दक्षिण-पश्चिम मानून के बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले दो से तीन दिनों में मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल के शेष इलाकों, तमिलनाडु, कर्नाटक और पूर्वोत्त राज्यों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं मानसून के अगले 5 दिनों में केरल, माहे, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसात की संभावना है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

अगले पांच दिनों में दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 2 से 3 जून को लक्षद्वीप, केरल, कोमोरिन और मन्नार की खाड़ी में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले पांच दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा में आंधी और गरज के साथ वर्षा की संभावना है। 4 जून तक मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है।

Press Release on Squall Line over Delhi on 30th May 2022

A short lived squall line in the form of a bow echo developed and moved across Delhi and adjoining NOIDA between 1612 IST and 1712 IST on 30th May, 2022.

