Weather News: बारिश-बर्फबारी से लुढ़का पारा, IMD का अलर्ट, देखें वीडियोज और फोटोज में अपने राज्य के मौसम का हाल

Weather News: देश में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है। बरसात, बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश के साथ बर्फबारी और 9 जनवरी तक उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट दिया है। अगले चार से पांच दिन उत्तर भारत में शीत लहर की स्थिति नहीं रहेगी। वहीं आईएमडी ने राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

यहां बारिश और बर्फबारी की संभावना

आईएमडी के अनुसार पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 9 जनवरी तक बारिश के साथ बर्फबारी होगी। वहीं उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अरब सागर से निचले व मध्य क्षोभमंडल स्तरों में उच्च नमी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक हल्की से मध्यम बरसात होगी। 11 जनवरी तक मध्यप्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है।

नीचें देखें शनिवार सुबह कहां कैसे रहा मौसम:

माता वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में बर्फबारी हो रही है। बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

#WATCH Snowfall at Mata Vaishno Devi shrine in Katra, Jammu & Kashmir Battery car, helicopter services remain suspended, Yatra underway pic.twitter.com/gaOvNxg4k7 — ANI (@ANI) January 8, 2022

शोपियां में भारी बर्फबारी

भारी बर्फबारी ने शोपियां को सफेद चादर में लपेटा।

वाहनों की आवाजाही बंद

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार बारिश और बर्फबारी व विभिन्न स्थानों पर पथराव के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है।

Udhampur | Jammu-Srinagar National Highway closed for vehicular movement for the third day due to continuous rains and snowfall and shooting stones at various places along with the highway pic.twitter.com/IOjx0sEBTT — ANI (@ANI) January 8, 2022

भोपाल में लोग ठंड से परेशान

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में ठंड बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है।

सफेद चादर से ढका शिमला

बर्फबारी से शिमला सफेद चादर से ढक गया है। वहीं लाहौल स्पीति प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लाहौल-स्पीति पुलिस की टीमों और अटल सुरंग के उत्तर और दक्षिण पोर्टल के सुरक्षाकर्मियों ने 7 जनवरी को भारी बर्फबारी के कारण क्षेत्र में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाया।

Himachal Pradesh's Shimla covered under a white blanket of snow pic.twitter.com/LTFQ3eyCke — ANI (@ANI) January 8, 2022

Himachal Pradesh | Teams of Lahaul Spiti Administration, District Disaster Management Authority and Lahaul-Spiti Police and security personnel of North and South Portals of Atal Tunnel rescued tourists and locals stuck in the region due to heavy snowfall on January 7 pic.twitter.com/E1Uj4RZrCB — ANI (@ANI) January 8, 2022

दिल्ली में शनिवार सुबह बारिश हुई

दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश के कारण मंडावली के अंडरपास में जलभराव हो गया। मौसम विभाग के अनुसार पूरी दिल्ली और एनसीआर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़) के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश रविवार तक होने की संभावना है।

#WATCH: Rain lashes Delhi-NCR; visuals from Chanakyapuri area "Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain would occur over & adjoining areas of entire Delhi and NCR (Gurugram, Faridabad, Manesar, Ballabhgarh) during the next 2 hours," says India Meteorological Department pic.twitter.com/0ue7HoLvMj — ANI (@ANI) January 7, 2022

Posted By: Arvind Dubey