मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में कई राज्यों में बारिश के आसार है। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और त्रिपुरा में हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। वहीं पंजाब के भटिंगा में विजिबिलिटी 0 और राजस्थान के गंगानगर में 25 मीटर के साथ घना कोहरा रहेगा।

इन राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कहा कि साइक्लॉनिक सर्कुलेशन पश्चिम असम और समुद्र तल से 3.1 किमी ऊपर बना हुआ है। इसके कारण अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असमस मेघायल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में ओलावृष्टि हो सकती है।

26/12/2021: 14:30 IST; Light intensity rain/drizzle would occur over and adjoining areas of Yamunanagar, Kaithal, Safidon, Barwala, Jind, Hissar, Hansi (Haryana) Saharanpur, Deoband, Nazibabad, Muzaffarnagar, Bijnaur (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/ayKdzsnQsJ

दिल्ली-एनसीआर में चल रही जहरीली हवा

आईएमडी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में मौसम बेहद खराब है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 398 है। नोएडा में 377 रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुरुग्राम में 355 और गाजियाबाद में 488 रहा। बता दें 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा होता है। 201 से 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराह और 401 से 500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

I.Wet spell over northwest India during 26th-28th; over central India during 27th-29th and over east India on 28th & 29th December, 2021.

II.Dense fog in isolated pockets over Punjab, Haryana and north Rajasthan during next 3 days. pic.twitter.com/zAuDEvQgxe

