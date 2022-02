Weather News: देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में खिलती धूप ने लोगों को ठंड से बीते दिनों थोड़ी राहत दी। लेकिन अब तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को आसमान साफ रहा है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिककम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। आईएमडी के अनुसार आज (रविवार) भी राजधानी में धूप खिली रहेगी।

इन प्रदेशों में चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों तक धूप निकलने की संभावना है। हालांकि तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। आईएमडी के अनुसार इन प्रदेशों में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 25 से 35 किमी हो सकती है। वहीं कुछ दिनों तक कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने सिक्किम और पश्चिम बंगाल में रविवार को बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है।

♦ Dense Fog Conditions during night/morning hours very likely to prevail in isolated places over northern parts of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh during next 48 hours.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) February 12, 2022