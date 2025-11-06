मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    6-7 नवंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

    06 नवंबर 2025 को पश्चिमी विक्षोभ के असर से देशभर में मौसम में बदलाव दिखेगा। उत्तर भारत में हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी और दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा के आसार हैं। दिल्ली में प्रदूषण बना रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंड और कोहरे की शुरुआत होगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 08:18:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 08:26:49 AM (IST)
    6-7 नवंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट
    देशभर में सर्दी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश संभव।
    2. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी।
    3. दिल्ली-एनसीआर में हवा खराब, तापमान में गिरावट।

    एजेंसी, नई दिल्ली। देशभर में सर्दी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही हवा में गलन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।

    उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आज मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

    पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। स्काईमेट ने दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

    दिल्ली-एनसीआर में हवा में प्रदूषण

    • दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, हालांकि बीते दो दिनों से बारिश नहीं हुई। बुधवार को एक्यूआई 202 दर्ज किया गया जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।

    • आईएमडी के अनुसार गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तेज हवाओं के चलते सर्दी का अहसास बढ़ेगा, जबकि वायु प्रदूषण से राहत की उम्मीद कम है।


    राजस्थान में तापमान में गिरावट

    राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार को हल्की बारिश दर्ज की गई। आज जयपुर, अजमेर और कोटा में आंशिक बादल रहेंगे, जबकि जैसलमेर में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगले एक सप्ताह तक राज्य में शुष्क मौसम के साथ 3-5 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है।

    पहाड़ी राज्य में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी

    हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में बर्फ की परत जम चुकी है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

    उत्तर प्रदेश-बिहार में ठंड और कोहरे की दस्तक

    उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, पर रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री और अधिकतम 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बिहार में मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि कुछ जिलों में हल्के बादल रहेंगे। 10 नवंबर तक कोहरा और सर्दी की दस्तक की संभावना है।

    दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का अलर्ट

    स्काईमेट ने अगले 36 घंटे तक उत्तर-पूर्व मानसून के सक्रिय रहने की जानकारी दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान-निकोबार, मणिपुर और मिजोरम में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। बिजली गिरने का खतरा भी जताया गया है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.