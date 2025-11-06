6-7 नवंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। देशभर में सर्दी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही हवा में गलन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आज मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। स्काईमेट ने दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर में हवा में प्रदूषण दिल्ली में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, हालांकि बीते दो दिनों से बारिश नहीं हुई। बुधवार को एक्यूआई 202 दर्ज किया गया जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है।

आईएमडी के अनुसार गुरुवार को आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तेज हवाओं के चलते सर्दी का अहसास बढ़ेगा, जबकि वायु प्रदूषण से राहत की उम्मीद कम है।

राजस्थान में तापमान में गिरावट राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार को हल्की बारिश दर्ज की गई। आज जयपुर, अजमेर और कोटा में आंशिक बादल रहेंगे, जबकि जैसलमेर में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगले एक सप्ताह तक राज्य में शुष्क मौसम के साथ 3-5 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। पहाड़ी राज्य में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में बर्फ की परत जम चुकी है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।