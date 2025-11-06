6-7 नवंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। देशभर में सर्दी धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही हवा में गलन महसूस की जा रही है। मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।
उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में आज मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। स्काईमेट ने दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार को हल्की बारिश दर्ज की गई। आज जयपुर, अजमेर और कोटा में आंशिक बादल रहेंगे, जबकि जैसलमेर में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अगले एक सप्ताह तक राज्य में शुष्क मौसम के साथ 3-5 डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। रोहतांग, बारालाचा और कुंजुम दर्रे में बर्फ की परत जम चुकी है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहेगा, पर रात और सुबह के समय ठंडक बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री और अधिकतम 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बिहार में मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि कुछ जिलों में हल्के बादल रहेंगे। 10 नवंबर तक कोहरा और सर्दी की दस्तक की संभावना है।
स्काईमेट ने अगले 36 घंटे तक उत्तर-पूर्व मानसून के सक्रिय रहने की जानकारी दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान-निकोबार, मणिपुर और मिजोरम में आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है। बिजली गिरने का खतरा भी जताया गया है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।