Weather Update: उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी, दिल्ली, यूपी-बिहार में कड़ाके की ठंड; इन राज्यों में होगी बारिश

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार तीखा होता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते निचले इलाकों में शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज देश के चार राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। आइए जानते हैं अलग-अलग राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को अब घने कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई खास राहत नहीं मिलेगी। आज और कल तेज़ उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण ठंड और बढ़ सकती है। सुबह और देर रात कोहरा घना रहेगा, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। आईएमडी के अनुसार, राज्य के कई जिलों में आज से शीतलहर का असर अधिक देखने को मिलेगा। यह स्थिति कम से कम 48 घंटे तक बनी रह सकती है। अगले हफ्ते से पछुआ हवाओं का प्रभाव बढ़ने पर तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है।
मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज आसमान पर काले बादल छाए रहेंगे। दोनों राज्यों के तटीय और आंतरिक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के संकेत हैं। वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में 11 नवंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक का भी अंदेशा है।
आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में शीतलहर के प्रति सावधान रहने की सलाह दी है। बिहार के पूर्णिया, किशनगंज और पटना; झारखंड की राजधानी रांची; जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में सुबह-शाम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की संभावना है।