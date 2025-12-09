Weather Update: उत्तर भारत में शीतलहर का दौर जारी, दिल्ली, यूपी-बिहार में कड़ाके की ठंड; इन राज्यों में होगी बारिश

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार तीखा होता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते निचले इलाकों में शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज देश के चार राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। आइए जानते हैं अलग-अलग राज्यों का मौसम कैसा रहने वाला है।

दिल्ली का मौसम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को अब घने कोहरे का भी सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई खास राहत नहीं मिलेगी। आज और कल तेज़ उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण ठंड और बढ़ सकती है। सुबह और देर रात कोहरा घना रहेगा, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हो सकती है।