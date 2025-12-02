Weather Update: MP-राजस्थान-UP सहित कई राज्यों में शीतलहर का डबल अलर्ट, उत्तर भारत में 10 दिन पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में इस बार सर्दियों की तीव्रता (Cold Wave) सामान्य से काफी अधिक रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग (IMD Alert) ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में शीतलहर के दिनों में बढ़ोतरी का अलर्ट (Weather Update) जारी किया है। आमतौर पर इन राज्यों में 4 से 6 दिन तक कोल्डवेव का प्रभाव रहता है, लेकिन इस बार यह अवधि 10 दिन तक खिंच सकती है। तापमान में लगातार गिरावट और उत्तरी हवाओं की सक्रियता के चलते ठंड के और कड़े पड़ने की संभावना जताई गई है।

मध्य-प्रदेश में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी (MP Weather Update) मध्य प्रदेश में 5-6 दिसंबर से कड़ाके की ठंड बढ़ने वाली है। IMD का कहना है कि इन दिनों से प्रदेश में शीतलहर चलेगी और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट दर्ज हो सकती है। इससे पहले बीती रात भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के 6 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। विभाग के अनुसार 5 दिसंबर से हिमालयी क्षेत्रों में नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस बनने जा रहा है, जिसके चलते वहां बर्फबारी का अलर्ट जारी है। इस बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश सहित आसपास के राज्यों में बर्फीली हवाओं के रूप में दिखेगा।