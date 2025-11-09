मेरी खबरें
    Cold Wave Alert: MP-राजस्थान में शीतलहर तो ऊटी में जमीं ओस... CG-हरियाणा सहित इन राज्यों में बढ़ी ठंड

    Cold Wave Alert: हिमालय की ताज़ा बर्फबारी ने उत्तर और मध्य भारत में सर्दी का असर तेज़ कर दिया है। मध्य प्रदेश, CG, राजस्थान और हरियाणा में तापमान लगातार गिर रहा है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि हरियाणा में शिमला जैसी ठंड महसूस हो रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 09:35:59 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 09:35:59 PM (IST)
    Cold Waves Alert: ला नीना और पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड, उत्तर से दक्षिण तक महसूस हुआ सर्दी का असर

    HighLights

    1. हिमालय की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी।
    2. पछुआ हवाओं से बिहार में ठंड का असर शुरू।
    3. राजस्थान, MP, हरियाणा में तापमान 10 डिग्री से नीचे।

    डिजिटल डेस्क: हिमालय की पहाड़ियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में पहुंच रही हैं, जिससे छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में तापमान में गिरावट (Cold Wave Warning) दर्ज की गई है। वहीं, दक्षिण भारत के ऊटी में भी सर्द हवाओं और जमी ओस ने ठंड का एहसास बढ़ा (Weather Update) दिया है।

    राजस्थान के अलवर, उदयपुर और झुंझनू में पारा नीचे गिर गया है। शनिवार की रात इन शहरों में सीजन की सबसे ठंडी रही। बारां और करौली में पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। कुल 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है।


    मध्य प्रदेश में गिरा पारा (MP Weather Update)

    मध्य प्रदेश में नवंबर में ही ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। भोपाल, इंदौर और शाजापुर में भी तेज शीतलहर चली।

    छत्तीसगढ़ का मौसम (CG Mausam Ka Haal)

    छत्तीसगढ़ के पेंड्रा और अमरकंटक में भी ठंड ने असर दिखाया, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक और गिरावट की संभावना जताई है, साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी दी गई है।

    हरियाणा में भी ठंड का असर हिमाचल के शिमला जैसा महसूस हो रहा है। हिसार और महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है। रात के तापमान के 7 से 10 डिग्री के बीच रहने और आसमान में हल्के बादलों के बने रहने की संभावना जताई गई है।

    पंजाब-बिहार में ठंड की दस्तक

    पंजाब में भी पश्चिमी विक्षोभ और ला नीना प्रभाव के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। नवंबर की शुरुआत से ही यहां रात और सुबह की ठंड बढ़ गई है, जिसका असर दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है।

    वहीं, बिहार में पछुआ हवाओं ने सर्दी का असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस वर्ष 1 और 2 नवंबर को हुई बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों का तापमान गिरा है। पछुआ हवाओं के समय से पहले आने के कारण इस बार ठंड अधिक तीव्र हो सकती है।

