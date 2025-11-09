Cold Wave Alert: MP-राजस्थान में शीतलहर तो ऊटी में जमीं ओस... CG-हरियाणा सहित इन राज्यों में बढ़ी ठंड

डिजिटल डेस्क: हिमालय की पहाड़ियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में पहुंच रही हैं, जिससे छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में तापमान में गिरावट (Cold Wave Warning) दर्ज की गई है। वहीं, दक्षिण भारत के ऊटी में भी सर्द हवाओं और जमी ओस ने ठंड का एहसास बढ़ा (Weather Update) दिया है।
राजस्थान के अलवर, उदयपुर और झुंझनू में पारा नीचे गिर गया है। शनिवार की रात इन शहरों में सीजन की सबसे ठंडी रही। बारां और करौली में पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। कुल 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश में नवंबर में ही ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। भोपाल, इंदौर और शाजापुर में भी तेज शीतलहर चली।
छत्तीसगढ़ के पेंड्रा और अमरकंटक में भी ठंड ने असर दिखाया, जहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक और गिरावट की संभावना जताई है, साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर की चेतावनी दी गई है।
दैनिक मौसम परिचर्चा (09.11.2025)
पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 9 नवंबर को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 9 से 11 नवंबर के दौरान शीत लहर की संभावना है।
YouTube : https://t.co/cN0r295RTu
Facebook : https://t.co/ZNaphCFGVf#ColdWave #WeatherUpdate #EastRajasthan… pic.twitter.com/ivVbzOfUD8
— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 9, 2025
हरियाणा में भी ठंड का असर हिमाचल के शिमला जैसा महसूस हो रहा है। हिसार और महेंद्रगढ़ में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है। रात के तापमान के 7 से 10 डिग्री के बीच रहने और आसमान में हल्के बादलों के बने रहने की संभावना जताई गई है।
Cold Wave Warning!
Cold wave conditions are very likely to prevail in isolated pockets of East Rajasthan (Nov 9) and Madhya Pradesh, Chhattisgarh & Jharkhand (Nov 9–11).
Stay warm and take necessary precautions! #ColdWave #WeatherAlert #StaySafe #WinterIsComing #ColdWeather… pic.twitter.com/TcpSMmdGF2
— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 9, 2025
पंजाब में भी पश्चिमी विक्षोभ और ला नीना प्रभाव के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। नवंबर की शुरुआत से ही यहां रात और सुबह की ठंड बढ़ गई है, जिसका असर दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है।
वहीं, बिहार में पछुआ हवाओं ने सर्दी का असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस वर्ष 1 और 2 नवंबर को हुई बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों का तापमान गिरा है। पछुआ हवाओं के समय से पहले आने के कारण इस बार ठंड अधिक तीव्र हो सकती है।