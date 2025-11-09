Cold Wave Alert: MP-राजस्थान में शीतलहर तो ऊटी में जमीं ओस... CG-हरियाणा सहित इन राज्यों में बढ़ी ठंड

डिजिटल डेस्क: हिमालय की पहाड़ियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखाई देने लगा है। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में पहुंच रही हैं, जिससे छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में तापमान में गिरावट (Cold Wave Warning) दर्ज की गई है। वहीं, दक्षिण भारत के ऊटी में भी सर्द हवाओं और जमी ओस ने ठंड का एहसास बढ़ा (Weather Update) दिया है।

राजस्थान के अलवर, उदयपुर और झुंझनू में पारा नीचे गिर गया है। शनिवार की रात इन शहरों में सीजन की सबसे ठंडी रही। बारां और करौली में पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। कुल 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है।