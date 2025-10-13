मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही यूपी-बिहार में सर्दी ने दी दस्तक, दिल्ली-NCR में रात के तापमान में गिरावट

    Today Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के साथ ही देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। उत्तरी राज्यों में सुबह-शाह हल्की सिहरन महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को उत्तरी राज्यों में मौसम शुष्क रह सकता है, वहीं दक्षिण के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 10:01:40 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 10:06:47 AM (IST)
    Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही यूपी-बिहार में सर्दी ने दी दस्तक, दिल्ली-NCR में रात के तापमान में गिरावट
    यूपी-बिहार में सर्दी ने दी दस्तक

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: मानसून के बाद एक बार फिर देशभर में मौसम करवट बदल रहा है। देश के कई राज्यों में हल्की सर्दी से दस्तक दे दिया है। हालांकि अभी भी दक्षिणी राज्यों और नार्थ-इस्ट के कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं सोमवार को उत्तर भारत के राज्यों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में भोर के समय और देर रात हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी ने अनुसार, फिलहाल देश में कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है। ऐसे में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों सुबह-शाम हल्की ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान सामान्य बना हुआ है।


    शुष्क रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम

    मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके साथ ही एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में हल्की वृद्धि दर्ज हो सकती है। जिस कारण शाम को हल्की धुंध होने की संभावना है।

    हिमालयी राज्यों में बर्फबारी

    वहीं मानसून के जाने के बाद से ही हिमालयी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिस कारण ठंडक बढ़ने लगी है। इन इलाकों में सुबह और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गिरने की संभावना है।

    उत्तरी राज्यों में रात के तापमान में होगी गिरावट

    मौसम विभाग की माने तो सोमवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड में दिन के समय धूप खिली रहेगी। इन राज्यों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इन राज्यों में रात के समय पारा गिरकर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखी जाएगी।

    मध्य भारत में मौसम सुहाना

    वहीं मध्य भारत के राज्यों में सोमवार को मौसम सुहाना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में मौसम सुहाना बना रहेगा। कुछ इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां दिन का तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: 'सरकार बनी तो बिहार में शराब पर लगा बैन हटा देंगे', प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता का बड़ा बयान

    दक्षिण भारत में हल्की बारिश की संभावना

    मौसम विभाग के अनुसार, भारत के दक्षिणी राज्यों में समुद्री हवाओं के असर देखने को मिल सकता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में दिन का तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.