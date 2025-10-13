Weather Update: पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही यूपी-बिहार में सर्दी ने दी दस्तक, दिल्ली-NCR में रात के तापमान में गिरावट

डिजिटल डेस्क, इंदौर: मानसून के बाद एक बार फिर देशभर में मौसम करवट बदल रहा है। देश के कई राज्यों में हल्की सर्दी से दस्तक दे दिया है। हालांकि अभी भी दक्षिणी राज्यों और नार्थ-इस्ट के कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं सोमवार को उत्तर भारत के राज्यों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में भोर के समय और देर रात हल्की धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग से मिली जानकारी ने अनुसार, फिलहाल देश में कोई बड़ा सिस्टम सक्रिय नहीं है। ऐसे में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। उत्तर भारत के राज्यों सुबह-शाम हल्की ठंड देखने को मिल रही है। हालांकि दिन के समय तेज धूप के कारण तापमान सामान्य बना हुआ है।

शुष्क रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम मौसम विभाग के विशेषज्ञों की माने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके साथ ही एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में हल्की वृद्धि दर्ज हो सकती है। जिस कारण शाम को हल्की धुंध होने की संभावना है। हिमालयी राज्यों में बर्फबारी वहीं मानसून के जाने के बाद से ही हिमालयी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिस कारण ठंडक बढ़ने लगी है। इन इलाकों में सुबह और रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक गिरने की संभावना है।