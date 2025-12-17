Weather Update: दिल्ली-यूपी समेत उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा, कई राज्यों में Orange Alert जारी, 130 से ज्यादा फ्लाइट रद्द

डिजिटल डेस्क: उत्तर भारत में इस समय शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तापमान में गिरावट के साथ दृश्यता बेहद कम हो गई है। 17 दिसंबर 2025 को सुबह मौसम मुख्य रूप से शुष्क और ठंडा रहा, इसके साथ ही कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, घने कोरहे को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे को लेकर विशेष चेतावनी दी गई है। विभाग ने लोगों को यात्रा के दौरान सतर्क रहने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी है।
राजधानी दिल्ली में मंगलवार का न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर, लगभग 10-15°C के आसपास रहा। लेकिन लोगों को ठंडाके की ठंड का एहसास हुआ। वहीं बुधवार को दिल्ली एनसीआर का आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है।
उत्तर प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घना कोहरा छाया रह रहा है। जिससे रात में यात्रा करने वाले लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। वहीं सड़कों पर हादसे भी हो रहे हैं। दक्षिणी यूपी में भी शीतलहर के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है।
पश्चिमी भारतीय राज्य राजस्थान में शीतलहर जारी है। कई जगह न्यूनतम तापमान लगभग 5°C के आसपास दर्ज किया गया। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में हल्का कोहरा देखा गया। अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।
हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में तापमान 0-5°C के बीच है। हाल की बर्फबारी के बाद सड़कें फिसलन भरी हैं। 17-18 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हल्की बर्फबारी/बारिश ला सकता है।
जम्मू-कश्मीर में कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड है। पुलवामा और शोपियां जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -3 से -5°C दर्ज किया गया। ऊपरी इलाकों में 17-18 दिसंबर को हल्की बर्फबारी की संभावना है।
कोहरे के कारण मंगलवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर विमान सेवा बुरी तरह प्रभावित रही। सोमवार देर रात से मंगलवार तड़के तक 131 उड़ानें रद्द और करीब 400 उड़ानें विलंबित हुईं।
कम दृश्यता के कारण दूसरे शहरों से आ रही 15 से अधिक उड़ानों को जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे नजदीकी हवाईअड्डों के लिए डायवर्ट किया गया। आइजीआइ हवाई अड्डे पर रनवे की दृश्यता कई बार 50 मीटर तक कम हो गई और कुछ समय शून्य तक पहुंच गई।