Weather Update: दिल्ली, यूपी व बिहार में शीतलहर का कहर, इन राज्यों में होगी बारिश; IMD ने जारी की चेतावनी

एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। तापमान में निरंतर गिरावट और तेज हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी के साथ ही मैदानों में शीतलहर, कोहरा और ठिठुरन लोगों को परेशान कर रही है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना है।

उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड में तेजी से इजाफा हो रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा छाने लगा है। दिल्ली में 21 नवंबर को अधिकतम तापमान 24°C और न्यूनतम 10°C के आसपास रह सकता है। हवा की रफ्तार सुबह 15–20 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है।

राजस्थान में पारा लुढ़का राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी चरम पर है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1°C और नागौर में 6.2°C दर्ज किया गया। कई जिलों में पारा 10°C से ऊपर होते हुए भी सामान्य से 3–4°C कम दर्ज हो रहा है, जिससे गलन बढ़ गई है। दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कई जगह बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।