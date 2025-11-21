Weather Update: दिल्ली, यूपी व बिहार में शीतलहर का कहर, इन राज्यों में होगी बारिश; IMD ने जारी की चेतावनी
उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिर रहा है और कई राज्यों में शीतलहर व कोहरे का अलर्ट जारी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी है। दक्षिण भारत में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार और राजस्थान में कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है।
Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 07:42:04 AM (IST)
Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 07:42:04 AM (IST)
उत्तर भारत में शीतलहर करेगी परेशान। (फाइल फोटो)
HighLights
- उत्तर भारत में तापमान गिरा, सर्दी तेजी से बढ़ी।
- पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई।
- यूपी में घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने लगी।
एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। तापमान में निरंतर गिरावट और तेज हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की चेतावनी के साथ ही मैदानों में शीतलहर, कोहरा और ठिठुरन लोगों को परेशान कर रही है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर भी जारी रहने की संभावना है।
उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड में तेजी से इजाफा हो रहा है। कई इलाकों में घना कोहरा छाने लगा है। दिल्ली में 21 नवंबर को अधिकतम तापमान 24°C और न्यूनतम 10°C के आसपास रह सकता है। हवा की रफ्तार सुबह 15–20 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है।
राजस्थान में पारा लुढ़का
राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी चरम पर है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1°C और नागौर में 6.2°C दर्ज किया गया। कई जिलों में पारा 10°C से ऊपर होते हुए भी सामान्य से 3–4°C कम दर्ज हो रहा है, जिससे गलन बढ़ गई है।
दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कई जगह बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
अगले 24 घंटे: किन राज्यों में असर?
- अंडमान-निकोबार में भारी बारिश, केरल और तमिलनाडु में मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्का धुंध छाया रहा। पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति देखने को मिल सकती है।
- मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले दिनों तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, जबकि पूर्वी भारत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा।