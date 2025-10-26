मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: ओडिशा में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट; बिहार, बंगाल और झारखंड में भारी बारिश की संभावना

    Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्नदाब का असर देश के कई राज्यों के मौसम पर पड़ रहा है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बंगाल, बिहार, झारखंड कई राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 08:42:40 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 09:48:21 AM (IST)
    Weather Update: ओडिशा में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट; बिहार, बंगाल और झारखंड में भारी बारिश की संभावना
    बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने से बदला मौसम (सांकेतिक फोटो)

    डिजिटल डेस्क: देश के अगल-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति अगल है। पूर्वी तट पर चक्रवाती तुफान को लेकर अलर्ट है। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान में गिरावट लगातार जारी है। वहीं हिलाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तुफान का असर ओडिशा के मौसम पर पड़ेगा। इसके लिए ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब के कारण ओडिशा सहित कई अन्य राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है।


    इन राज्यों पर निम्न दाब का असर

    बंगाल की खाड़ी निम्नदाब और चक्रवात का असर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में पड़ने की संभावना है। इन प्रदेशों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इसका हल्का असर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ने की भी संभावना है।

    दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब

    दिल्ली एनसीआर में मौसमी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके साथ ही तापमान में लगातार गिरावट जारी है। शनिवार शाम न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता भी लगातार खराब होती जा रही है। इसके साथ ही राजधानी क्षेत्र में का मौसम सामान्य बना हुआ है।

    रविवार सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की धुंध रही। मौसम विभाग की माने दो रविवार शाम को दिल्ली के आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जबकी न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

    बिहार में बदल सकता है मौसम

    बिहार में छठ महापर्व के दौरान मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने को पटना सहित प्रदेश के कई इलाको में धुंध और बादल छाएा रह सकता है। मौसम विभाग ने बिहार में 29-31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। तापमान में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.