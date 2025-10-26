Weather Update: ओडिशा में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट; बिहार, बंगाल और झारखंड में भारी बारिश की संभावना

डिजिटल डेस्क: देश के अगल-अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति अगल है। पूर्वी तट पर चक्रवाती तुफान को लेकर अलर्ट है। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान में गिरावट लगातार जारी है। वहीं हिलाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी।

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तुफान का असर ओडिशा के मौसम पर पड़ेगा। इसके लिए ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब के कारण ओडिशा सहित कई अन्य राज्यों में आने वाले 2-3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है।

इन राज्यों पर निम्न दाब का असर बंगाल की खाड़ी निम्नदाब और चक्रवात का असर बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में पड़ने की संभावना है। इन प्रदेशों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इसका हल्का असर उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पड़ने की भी संभावना है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब दिल्ली एनसीआर में मौसमी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इसके साथ ही तापमान में लगातार गिरावट जारी है। शनिवार शाम न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता भी लगातार खराब होती जा रही है। इसके साथ ही राजधानी क्षेत्र में का मौसम सामान्य बना हुआ है।