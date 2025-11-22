दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण की मार, दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट; उत्तर भारत में कोहरा बढ़ा

डिजिटल डेस्क। दिल्ली में प्रदूषण और सर्दी का दोहरा असर देखने को मिल रहा है, जबकि दक्षिण भारत में तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है। उत्तर भारत में कोहरा और ठंड धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसका प्रभाव दिल्ली, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश तक महसूस होगा।

यूपी–पंजाब में कोहरा छाया पंजाब, बिहार, पूर्वी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्के कोहरे की परत देखी गई। अगले दो–तीन दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर के हालात बन सकते हैं।