दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण की मार, दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट; उत्तर भारत में कोहरा बढ़ा

डिजिटल डेस्क। दिल्ली में प्रदूषण और सर्दी का दोहरा असर देखने को मिल रहा है, जबकि दक्षिण भारत में तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है। उत्तर भारत में कोहरा और ठंड धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जिसका प्रभाव दिल्ली, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश तक महसूस होगा।
यूपी–पंजाब में कोहरा छाया
पंजाब, बिहार, पूर्वी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्के कोहरे की परत देखी गई। अगले दो–तीन दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर के हालात बन सकते हैं।
तमिलनाडु–केरल में भारी बारिश के आसार
शनिवार और रविवार को बनने वाले नए सिस्टम के चलते अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
पिछले 24 घंटों में अंडमान-निकोबार और तमिलनाडु में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। आज भी केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक में बारिश जारी रहने के संकेत हैं।
दिल्ली में धुंध और खतरनाक प्रदूषण
राष्ट्रीय राजधानी में सुबह-सुबह घनी धुंध छाई रह सकती है। दिनभर मौसम ठंडा रहेगा और अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री रहने का अनुमान है। शनिवार सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला गया, जिससे स्थिति 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गई।
हिमाचल में कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे
अगले कुछ दिनों में हिमाचल के ऊंचाई वाले हिस्सों में अधिकतम तापमान 2–4 डिग्री तक गिर सकता है। कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -3.0 डिग्री दर्ज किया गया। शिमला 8.6, सुंदरनगर 4.7, भुंतर 4.6, कल्पा 1.8 और धर्मशाला 7.5 डिग्री सेल्सियस पर रहा।
