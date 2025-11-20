मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    IMD ने घने कोहरे, शीतलहर और भारी बारिश का दिया अलर्ट... देशभर में बढ़ेगी कड़ाके की सर्दी

    Weather Update: भारत में मौसम आगामी दिनों में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। उत्तर भारत में कोहरा और गिरते तापमान ने ठंड को तीव्र बना दिया है। दूसरी ओर IMD ने दक्षिण भारत में 20 से 22 नवंबर के बीच भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ में सर्दी लगातार बढ़ रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 05:09:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 05:09:09 PM (IST)
    IMD ने घने कोहरे, शीतलहर और भारी बारिश का दिया अलर्ट... देशभर में बढ़ेगी कड़ाके की सर्दी
    Weather Update: MP-राजस्थान में शीतलहर और UP में न्यूनतम तापमान गिरा।

    HighLights

    1. कई राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी।
    2. दक्षिण भारत में आंधी-तूफान और भारी बारिश।
    3. मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव तेज।

    डिजिटल डेस्क: देशभर में मौसम का रुख तेजी से बदलने वाला है। कई राज्यों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना कड़ाके की सर्दी को और प्रचंड बना सकती है। हालांकि, अभी बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन फिलहाल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरे की मोटी परत ने दृश्यता काफी कम कर दी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों को लेकर कई महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किए हैं।

    naidunia_image

    IMD के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में घना कोहरा छाने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे गिरते हुए लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे उत्तरी भारत में ठंड का असर और तेज महसूस होगा।


    दक्षिण भारत में भी मौसम बड़ी तेजी से करवट लेने वाला है। 20, 21 और 22 नवंबर को मौसम विभाग ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में आंधी-तूफान और भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।

    एमपी और राजस्थान में बढ़ी शीतलहर (MP- Rajasthan ka Mausam)

    मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बन चुकी है। सुबह-सुबह घना कोहरा छाने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भोपाल, इंदौर, राजगढ़, खंडवा, धार, खरगोन, शाजापुर, देवास, जबलपुर, बड़वानी, शिवपुरी, कटनी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, मैहर, शहडोल, निवाड़ी और छतरपुर सहित कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

    इधर, राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। सीमा क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सीकर में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से कम है और कड़ाके की सर्दी का संकेत देता है।

    छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड (CG Weather Update)

    छत्तीसगढ़ में भी पिछले दिनों से ठंड का प्रभाव तीव्र हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क रहेगा, और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। हालांकि इसके बाद अगले चार दिनों में रात और सुबह का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।

    विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है, जिससे सुबह और शाम ठंड और अधिक महसूस होगी।

    यूपी में कोहरे का कहर

    उत्तर प्रदेश में पश्चिमी से लेकर पूर्वी हिस्सों तक भारी कोहरा छाए रहने की संभावना है। गत दिनों से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, इटावा, प्रयागराज, बाराबंकी समेत कई जिलों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे दिन में भी ठंड महसूस की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.