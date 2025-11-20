IMD ने घने कोहरे, शीतलहर और भारी बारिश का दिया अलर्ट... देशभर में बढ़ेगी कड़ाके की सर्दी

डिजिटल डेस्क: देशभर में मौसम का रुख तेजी से बदलने वाला है। कई राज्यों में ठंड और कोहरे का असर बढ़ रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना कड़ाके की सर्दी को और प्रचंड बना सकती है। हालांकि, अभी बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन फिलहाल उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में कोहरे की मोटी परत ने दृश्यता काफी कम कर दी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों को लेकर कई महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किए हैं।

IMD के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में घना कोहरा छाने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे गिरते हुए लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे उत्तरी भारत में ठंड का असर और तेज महसूस होगा।

मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बन चुकी है। सुबह-सुबह घना कोहरा छाने से लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए भोपाल, इंदौर, राजगढ़, खंडवा, धार, खरगोन, शाजापुर, देवास, जबलपुर, बड़वानी, शिवपुरी, कटनी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, मैहर, शहडोल, निवाड़ी और छतरपुर सहित कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

दक्षिण भारत में भी मौसम बड़ी तेजी से करवट लेने वाला है। 20, 21 और 22 नवंबर को मौसम विभाग ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में आंधी-तूफान और भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।

बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में 22 नवंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और 24 नवंबर 2025 के आसपास यह दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में अवदाब में बदलने की संभावना है।

इधर, राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है। सीमा क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सीकर में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर मौसम केंद्र ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जो सामान्य से कम है और कड़ाके की सर्दी का संकेत देता है।

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड (CG Weather Update)

छत्तीसगढ़ में भी पिछले दिनों से ठंड का प्रभाव तीव्र हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क रहेगा, और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। हालांकि इसके बाद अगले चार दिनों में रात और सुबह का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।

विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है, जिससे सुबह और शाम ठंड और अधिक महसूस होगी।

इस सर्दी में सुरक्षित रहें ! जैसे-जैसे तापमान गिरता है, गर्म रहना और खुद को और अपने प्रियजनों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ऊनी कपड़े पहनें, खुले हिस्सों को ढकें, पौष्टिक खाना खाएं और जब भी हो सके घर के अंदर रहें। सही वेंटिलेशन के साथ हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल करें, बच्चों,…

यूपी में कोहरे का कहर

उत्तर प्रदेश में पश्चिमी से लेकर पूर्वी हिस्सों तक भारी कोहरा छाए रहने की संभावना है। गत दिनों से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहा है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, इटावा, प्रयागराज, बाराबंकी समेत कई जिलों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे दिन में भी ठंड महसूस की जा रही है।