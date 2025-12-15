Weather Update: घने कोहरे से उत्तर भारत में हाहाकार, यूपी-राजस्थान में बड़े हादसे, दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट

डिजिटल डेस्क। उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अलग-अलग राज्यों में हुए सड़क हादसों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ही छह लोगों की जान चली गई, वहीं पंजाब में कार के पुल से गिरने से एक दंपती की मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश में हादसे उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण 30 से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हमीरपुर के इचौली इलाके में रविवार सुबह करीब नौ बजे स्लीपर बस ने एक बोलेरो को टक्कर मार दी। इस हादसे में बोलेरो सवार दो भाइयों सहित चार लोगों की मौत हो गई। दोनों भाई मां की अस्थियां विसर्जित करने महोबा से प्रयागराज जा रहे थे।