मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। देश भर में धूम मचाकर अब मानसून के विदा होने का समय आ गया है। इस बार कई राज्‍यों ने अतिवृष्टि देखी। भारी बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ और जान-माल का भी काफी नुकसान हुआ। चूंकि अब मध्‍य भारत से मानसून लगभग विदा हो चुका है, बारिश का दौर थम चुका है, ऐसे में यहां रहने वालों को राहत मिली है, लेकिन दक्षिण भारत में खतरा अभी टला नहीं है। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अभी केरल में तेज बारिश आगामी 22 एवं 23 अक्‍टूबर को बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। आइये जानते हैं कहां कैसा मौसम रहेगा।

- लौटते हुए मानसून की बारिश का समय आ गया है। अगले तीन-चार दिनों के दौरान मध्‍यप्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इसकी शुरुआत पूर्वी मध्य प्रदेश से होगी और धीरे-धीरे पश्चिमी इलाकों तक बारिश देखने को मिलेगी।

- आंध्र प्रदेश के चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, कुरनूल, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, नेल्लोर, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी, वाईएसआर और यानम में शुक्रवार देर शाम तक बारिश की संभावना है।

- केरल में पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में मध्‍यम से भारी बारिश देखी गई है। कोझिकोड में 74 मिमी, कन्नूर में 39 मिमी, त्रिशूर में 7 मिमी, कर्पूर में 44 मिमी, कोट्टायम में 53 मिमी बारिश दर्ज की गई।

- इस समय दक्षिण पूर्व अरब सागर और इससे सटे लक्षद्वीप क्षेत्र पर चक्रवाती सिस्‍टम बन रहा है। उसी क्षेत्र में कम दबाव के क्षेत्र में तेज हो गया, इसके चलते बारिश क आशंका बढ़ गई है।

- 22 और 23 अक्‍टूबर समूचे केरल के लिए संवेदनशील हो सकते हैं क्‍योंकि प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की अनुमान है। यहां बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, इसलिए लोगों को अभी से अहतियात बरतना होगी।

- 21 अक्टूबर के आसपास यह अनुमान है कि दक्षिण बंगाल की खाड़ी से दक्षिण तमिलनाडु के तट पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, जिससे बारिश और वृद्धि होगी। तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है।

- मुंबई शहर में भी छुटपुछ बारिश देखी जा सकती है। पुणे और चेन्‍नई में भी हल्‍की व मध्‍यम बारिश का अनुमान है।

- स्‍कायमेट का अनुमान है कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं उत्‍तराखंड में हल्‍की एवं मध्यम बारिश की उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा में भी इस तरह की बारिश हो सकती है।

On October 22 and 23, the rains might increase further over Kerala.

Although #flood-like situation is ruled out, precaution must be taken as many parts of #Kerala may receive heavy to very heavy #rains during that time. https://t.co/1gEJISCiro

