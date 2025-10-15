Weather Update: ठंड की दस्तक के साथ दिल्ली-NCR में कोहरे की शुरुआत, यूपी-बिहार में गिरा तापमान, जानिए मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर: मौसम बदलने के साथ ही उत्तरी भारत के राज्यों में लोगों को सर्दी की एहसास होने लगा है। राजधानी दिल्ली सहित कई मैदानी राज्यों में रात के समय तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। वहीं मध्य भारत के राज्यों में अभी भी मौसम की स्थिति सामान्य बनी हुई है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह-सुबह लोगों को हल्की ठंड का अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। वहीं बुधवार से एनसीआर में कोहरा छाने लगेगा। हालांकि मंगलवार को दिन भर मौसम साफ रहा और अच्छी धूप निकली। दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
मानसून के लौटन के बाद से उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थिति सामान्य औक शुष्क बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में पूर्वी हवाओं का असर नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम व न्यूतम तापमान सामान्य से कम बने रहने की संभावना है। बुधवार को यूपी के अधिकांश जिलों में धूप निकलेगी।
वहीं उत्तर प्रदेश में भी गुलाबी ठंड का असर नजर आ रहा है। कानपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज आदि शहरों में बुधवार को धुप निकलने की संभावना है। साथ ही हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट की संभावना है।
लौटते मानसून से मची तबाही के बाद बिहार में अब मौसम बदलने लगा है। यहां भी सुबह-शाम हल्की सर्दी का अहसास हो रहा है। दिन और रात के तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम का अनुमान है कि इस बार दिसंबर-जनवरी में बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं बुधवार को भी मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है।
हिमालयी राज्यों को ऊपरी इलाकों में बर्फवारी का दौर जारी है। बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखा जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यहां मौसम का हाल और खराब होने की संभावना है।