Weather Update: ठंड की दस्तक के साथ दिल्ली-NCR में कोहरे की शुरुआत, यूपी-बिहार में गिरा तापमान, जानिए मौसम का हाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर: मौसम बदलने के साथ ही उत्तरी भारत के राज्यों में लोगों को सर्दी की एहसास होने लगा है। राजधानी दिल्ली सहित कई मैदानी राज्यों में रात के समय तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। वहीं मध्य भारत के राज्यों में अभी भी मौसम की स्थिति सामान्य बनी हुई है।

दिल्ली-एनसीआर में छाएगा कोहरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह-सुबह लोगों को हल्की ठंड का अनुभव होने लगा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यहां का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। वहीं बुधवार से एनसीआर में कोहरा छाने लगेगा। हालांकि मंगलवार को दिन भर मौसम साफ रहा और अच्छी धूप निकली। दिल्ली का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 और 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश में शुष्क बना हुआ है मौसम मानसून के लौटन के बाद से उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थिति सामान्य औक शुष्क बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में पूर्वी हवाओं का असर नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम व न्यूतम तापमान सामान्य से कम बने रहने की संभावना है। बुधवार को यूपी के अधिकांश जिलों में धूप निकलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी गुलाबी ठंड का असर नजर आ रहा है। कानपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज आदि शहरों में बुधवार को धुप निकलने की संभावना है। साथ ही हवाओं के असर से रात के तापमान में गिरावट की संभावना है।