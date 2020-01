मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। Weather Update : उत्‍तर भारत में मौसम के तेवर तीखे हैं। इसका असर देश भर में पड़ा है। तीन दिन पहले हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद कई राज्‍यों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। मौसम के विशेषज्ञों का कहना है कि शनिवार के बाद से हालात और खराब हो सकते हैं। 13 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में बर्फबारी और भारी बारिश की आशंका है। इसके चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम से प्रभावित होने वाले शहरों में शिमला, मंडी, कांगड़ा, किन्‍नौर और लाहुल स्‍पीति आदि शामिल हैं। यहां ऊंचे इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि ये हालात 17 जनवरी तक ऐसे ही बने रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। प्रदेश के 8 स्‍थानों पर अभी तापमान शून्‍य तक पहुंच चुका है। ऐसे में कई पेय पदार्थ जम गए हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में यातायात बाधित हो चुका है। सड़कों पर घना कोहरा है। गाडि़यों के पहिये थम चुके हैं। कुफरी में तो यातायात पूरी तरह से बंद है।

उत्‍तर प्रदेश में ठंड का कहर, 7 लोगों की मौत, इन शहरों में बनी रहेगी सर्दी

यूपी में पिछले दो दिन मौसम बेहद खराब रहा है। कड़ाके की सर्दी और बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है। अभी तक यहां सात लोगों की ठंड से मौत हो चुकी है। आगे के लिए मौसम का यह अनुमान है कि जम्‍मू कश्‍मीर से सर्द हवाएं प्रदेश में लगातार पहुंचेंगी, इसके चलते ठंड और बढ़ जाएगी। कोहरे का भी असर बना रहेगा। प्रदेश के कन्नौज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, उरई, औरैया, इटावा, व कानपुर देहात में अभी मौसम सर्द बना रहेगा।

पंजाब के लिए मौसम का अलर्ट

पंजाब में अगले 48 घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश व ओलावृष्टि की संभावना है। राज्‍य के अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, मुक्तसर, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर इससे प्रभावित होंगे।

