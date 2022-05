Weather Update: अगले 3 दिनों में इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए मौसम का पूर्वानुमान

Weather Update: भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के लिए 24 मई तक बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 23 मई को उत्तर-पश्चिम भारत में और 23-24 मई को पूर्वी भारत में बारिश की तीव्रता चरम पर पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने कहा, 21 मई से गर्मी की लहर समाप्त हो गई है। अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की कोई संभावना नहीं है।

यहां बारिश की भविष्यवाणी

- 23 मई को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी यूपी और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

- हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तप्रदेश के कुछ इलाकों में 23 मई को ओलावृष्टि की संभावना है।

- 22 से 24 मई के दौरान उत्तराखंड में गरज के साथ मध्यम वर्षा की संभावना है।

- 23 मई को जम्मू-कश्मीर और उत्तरी पंजाब में भारी बारिश की संभावना है।

- अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में तेज हवाएं चलने और बारिश हो सकती है।

- 22 से 24 मई के दौरान राजस्थान के कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चल सकती है।

Daily Weather Video(Hindi) dated 22.05.2022. You Tube Link: https://t.co/gD1h503h8B Facebook link: https://t.co/gZQjFAXmXc — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 22, 2022

Wet spell over Northwest & East India during 22nd to 24th with peak intensity on 23rd May over Northwest India and on 23rd & 24th May over East India:- — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 22, 2022

पिछले 24 घंटों के दौरान मौसमी हलचल

स्काईमेट वेदर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दक्षिण असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई। पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक ओडिशा, झारखंड, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार में हल्की से मध्यम बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में धूल भरी आंधी, गरज के साथ हल्की और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई।

Isolated hailstorm also likely over Himachal Pradesh, Punjab on 22nd & 23rd; over Haryana-Chandigarh-Delhi, Uttar Pradesh on 23rd May, 2022. Isolated heavy rainfall also likely over Jammu & Kashmir and north Punjab on 23rd May, 2022. — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 22, 2022

Dust storm activity at isolated places very likely over Rajasthan during 22nd- 24th May. pic.twitter.com/dpQeMAOz8A — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 22, 2022

Posted By: Navodit Saktawat