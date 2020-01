Weather Update : देश के कई राज्‍यों में 17 जनवरी तक भारी बारिश, बर्फबारी की संभावना

Weather Update : वैसे तो संक्रांति पर सूर्य के उत्‍तरायण होने पर ठंड कम हो जाती है और मौसम ठीक हो जाता है लेकिन इस बार राहत के आसार नज़र नहीं आ रहे। मौसम के विशेषज्ञों की मानें तो अभी उत्‍तर भारत में राजधानी दिल्‍ली, यूपी सहित अन्‍य कई प्रदेशों में मौसम खराब रह सकता है। 15 से 17 जनवरी तक कई शहरों में बारिश होगी। कहीं पर तेज बारिश हो सकती है, कहीं भारी बारिश तो कहीं बर्फबारी। आइये जानते हैं कहां क्‍या हालात रहेंगे।

- पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश में अगले दो दिनों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं। यहां पूर्वी जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है।

- 16 जनवरी तक राजधानी दिल्‍ली व एनसीआर में अच्‍छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इस बारिश से यहां प्रदूषण में राहत मिलेगी और हवा की क्‍वालिटी सुधरेगी।

- उत्‍तराखंड अभी खतरनाक स्थिति में है। यहां 17 जनवरी तक भीषण बर्फबारी के साथ ही भारी से भारी बारिश की आशंका है। साथ ही लैंड स्‍लाइड हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

- मध्‍यप्रदेश में भी बारिश संभव है। यहां 15 से 17 जनवरी के बीच कुछ स्‍थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी संभावित है।

- 15 जनवरी और 16 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और आस-पास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इससे उत्तर राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश भी प्रभावित हो सकते हैं।

- 15 जनवरी तक एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का क्रम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्‍तरी मध्‍यप्रदेश और पूर्वी राजस्‍थान में छिटपुट बारिश की संभावना है।

The state of #Uttarakhand stands a chance to observe heavy to very rain and #snowfall activities on January 17. There are bright chances of landslide/mudslides and avalanches in the areas that are prone to these extremities.https://t.co/IZTKEXCLhl — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 14, 2020

- इसी सप्‍ताह के अंत तक उत्‍तर भारत के कई राज्‍यों में बर्फबारी व बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके चलते शेष राज्‍यों में शीतलहर की वापसी हो सकती है।

- उत्‍तर प्रदेश और बिहार के लिए मौसम का अनुमान है कि यहां अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, इलाहाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, महराजगंज, मिर्जापुर, रायबरेली, उन्नाव और वाराणसी में कई स्थानों पर कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। दिन में घना कोहरा छाया रहेगा।

- 16 जनवरी को पूर्वी राजस्‍थान के कुछ हिस्‍सों में हल्‍की बारिश शुरू होगी जो इसके बाद में तीव्र रूप से बढ़ सकती है।

- पंजाब में अभी बारिश और ओले की संभावना है। इसके चलते किसानों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे में सिंचाई या छिड़काव संबंधी काम ना करें।

- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उतराखंड की पहाड़ियों के लिए यह अब तक का आनंद देने वाला सर्दियों का मौसम रहा है। गुलमर्ग, पहलगाम, शिमला, मनाली, नैनीताल और मसूरी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी अच्छी मात्रा में बर्फ से लदे नज़र आ रहे हैं।

- पंजाब और हरियाणा में गरज के साथ बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश देखी गई। यह क्रम दो दिन तक जारी रह सकता है।

By January 16, rains with good intensity are likely to be seen in #DelhiNCR which will help in washing away the pollutants further leading to cleaner air of Delhi and NCR. #DelhiAirQuality @SkymetAQIhttps://t.co/IjqgZ70AJL — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 14, 2020

By January 15, isolated rain and snow will once again commence in Jammu and Kashmir and #HimachalPradesh during afternoon or evening hours. Scattered rain is very likely in North #MadhyaPradesh and East Rajasthan.https://t.co/ARrCUAzVRK — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 14, 2020

Moderate rains with isolated heavy spells are likely along the foothills of #Punjab, Haryana and adjoining region on January 15 and 16, extending its spread even up to North Rajasthan, #DelhiNCR and West Uttar Pradesh. https://t.co/0bOL2ooerR — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 14, 2020

Weather alert for #Bihar and #UttarPradesh: Dense fog would prevail with cold day condition at many places over Araria, Aurangabad, Muzaffarpur, Patna, Vaishali, Allahabad, Gorakhpur, Jaunpur, Lucknow, Mahrajganj, Mirzapur, Rae Bareilly, Unnao and Varanasi during next 24 hours. — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 14, 2020

