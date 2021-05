Weather Update: देश में मौसमी सिस्टम चक्रवाती हवा उत्तरप्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बनी हुई है। एक अन्य चक्रवात पंजाब और उससे सटे पाकिस्तान के ऊपर है। वहीं एक ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर यूपी से तमिलनाडु के उतर से गुजर रही है। जबकि कर्नाटक के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी जोर दिखा रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में अधिकतम समय 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है। आईएमडी के अनुसार केरल में अगले दो दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 31 मई से 1 जून को नई दिल्ली में बारिश की संभावना है। इधर बिहार में चक्रवाती तूफान यास का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले दो दिन से लगातार बरसात हो रही है। वर्षा के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं लोगों के घरों पर और सड़कों पर पानी भर गया है।

वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों में कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण कोंकण, गोवा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात की आशंका है। वहीं पूर्वोत्त भारत, बंगाल के कुछ इलाकों, बिहार, उत्तप्रदेश, मध्यप्रदेश और लक्षद्वीप में अगले दो दिन बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। पश्चिमी हिमालय, आंधप्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में मध्यम वर्षा दर्ज हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बरसात हो सकती है।

Under their influence and other favourable meteorological conditions; scattered to fairly widespread rainfall/thunderstorm likely over Karnataka and Kerala & Mahe and isolated to scattered rainfall/thunderstorm over remaining parts of south Peninsular India during next 4-5 days.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 29, 2021