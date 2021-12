Weather Update : जैसे-जैसे साल खत्म होने के करीब पहुंच रहा है, देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी है. मंगलवार को सुबह का पारा 7.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इससे अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं, इसकी वजह से हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ सकता है, जो फिलहाल 349 (वायु गुणवत्ता सूचकांक) दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 16 दिसंबर के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पहाड़ी इलाकों में भी बादल छाने और हल्की बारिश का अंदेश जताया है। वहीं, 17 दिसंबर से हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को भी बादल छाये रहे। ठंड की वजह से प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरे और धुंध का असर देखा गया।

In view of another WD from the night of 15th December, likely to cause lower level easterlies from 16th and some cloudiness and light rain over northern parts of Punjab-Haryana-West Uttar Pradesh.

