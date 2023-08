Weather Update: 27 अगस्त तक उत्तर पूर्व, बिहार सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें मौसम का पूर्वानुमान

Weather Latest Update: मौसम विभाग के अनुसार, तटीय आंध्र प्रदेश में री बारिश दर्ज की गई है। ताडेपल्लीगुडेम में 7 सेमी और चिंतालपुडी में 7 सेमी बरसात दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश से राहत नहीं

हिमाचल प्रदेश पिछले कई सप्ताह से भारी बारिश से जूझ रहा है। राज्य को भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ आदि में जान-माल के साथ भारी नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, इस वर्ष मानसून की शुरुआत के बाद से बरसात से संबंधित घटनाओं में करीब 367 लोगों की मौत हो गई।

आईएमडी का पूरा मौसम पूर्वानुमान यहां देखें-

26 से 27 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है।

27 अगस्त तक असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि अगले एक सप्ताह के दौरान देश के बाकी हिस्सों में हल्की बरसात संभव है।

- पिछले 24 घंटों के दौरान सिसवन (बिहार) में 17 सेमी और लोंगडिंग (अरुणाचल प्रदेश) में 16 सेमी बारिश हुई। इस बीच, मौसम विभाग ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 45-55 किमी प्रति घंटे से लेकर 65 किमी प्रति घंटे तक हवा चलने की चेतावनी दी है। साथ अगले चार दिनों तक इन क्षेत्रों में मछुआरों को मछली पकड़ने की गतिविधियों से बचने की सलाह दी है।