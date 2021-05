Weather Update: देश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे क्षेत्रों बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से एक निम्न दबाव की रेखा पूर्वी यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए असम जा रही है। स्काईमेट वेदर के अनुसार राजधानी दिल्ली में अगले 48 घंटों में धूल भरी आंधी, हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है।

स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी तट, सिक्किम और असम के कुछ इलाकों में भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, केरल, तटीय कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात की आशंका है। राजस्थान के कुछ इलाकों, पंजाब और हरियाणा में एक या दो जगह हल्की वर्षा पड़ सकती है। उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, शेष ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में हल्की बारिश होने की आशंका है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में एक-दो इलाकों पर हल्की बरसात हो सकती है।

04-05-2021; 1640 IST; Light rain with wind speed 10-20 kmph would occur over Yamunanagar, Hodal, Aurangabad, Palwal, Khurja, Barsana, Nadbai and adjoining areas during next 2 hours. pic.twitter.com/rhgknu8yzc

Isolated heavy rainfall is also very likely over Uttarakhand on 6 May, 2021.

♦ No heat wave is likely over any part of the country during next 5 days. pic.twitter.com/4RJE302zBS

