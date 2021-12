Weather Update : पूरे देश में और खास तौर पर उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग (IMD) ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 26 से 29 दिसंबर के बीच बर्फबारी के साथ हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, 26 से 29 दिसंबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 27 से 28 दिसंबर के दौरान राजस्थान में और 27 से 29 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर को गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। इससे इन इलाकों के तापमान में और गिरावट हो सकती है। वैसे, अगले तीन दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और गुजरात में तापमान में 2-3 डिग्री से ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। मौसम कार्यालय ने यह भी कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान देश में शीत लहर या घने कोहरे की संभावना नहीं है।

ii) No significant change in minimum temperatures over Punjab, Haryana, north Rajasthan and Gujarat state during next 3 days and fall by 2-5°C thereafter.

iii) No Cold Wave Conditions and Dense fog likely to prevail over the country during next 5 days.

