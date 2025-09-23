Weather Update: बंगाल की खाड़ी में उठा खतरनाक बंवडर, CG से लेकर बिहार तक इन राज्यों में IMD का हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क: मानसून की वापसी तेज़ हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बारिश अब थम जाएगी। सितंबर के अंत तक देश के कई हिस्सों में एक और दौर की बारिश (Weather Update) दस्तक दे सकता है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, जिसके असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, MP और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना है। वहीं बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी बारिश (Rain Alert) लौट सकती है।

आ गया बारिश का अलर्ट मानसून की वापसी ने एक सप्ताह की शिथिलता के बाद फिर रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि वर्षा पूरी तरह थम जाएगी। मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि सितंबर के अंत तक बारिश का एक नया चरण शुरू हो सकता है।

गुजरात और राजस्थान में शुष्क पश्चिमी हवाओं के कारण मानसून की विदाई हो चुकी है। हरियाणा और पंजाब में भी मौसम शुष्क होने लगा है, वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से भी मानसून जल्द विदा लेगा। मगर इसके बावजूद उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बारिश लौटने की स्थितियां बनने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी से उठेगा नया सिस्टम आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो आगे बढ़ रहा है। 25 सितंबर के आसपास पूर्व-मध्य और उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक और दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इसका असर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले दिखेगा। यहां भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। यह सिस्टम पश्चिमी हवाओं को पीछे धकेल देगा, जिससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी बारिश का नया दौर लौट सकता है।