Weather Update: मानसून का कहर जारी, IMD ने छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में जारी किया अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। Weather Update: पिछले कुछ महीनों तक तबाही मचाने वाला मानसून अब उत्तर भारत से धीरे-धीरे विदाई ले रहा है। हालांकि लौटते वक्त भी इसकी मार कई राज्यों पर जारी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत कई हिस्सों में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं।

मौसम विभाग ने ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और असम समेत उत्तर-पूर्वी राज्यों में येलो अलर्ट लगाया गया है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने से आने वाले दिनों में और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।

महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात

मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हो गया है।

पश्चिम बंगाल में 10 की मौत

कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूल-कॉलेज बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।

इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान है।

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का मौसम (UP Uttarakhand Weather Update )

उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ ही मौसम साफ हो गया है और तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। वहीं, उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन तक उमस भरी गर्मी रहेगी। 26 सितंबर से राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में बारिश की संभावना है।

बिहार और दिल्ली में उमस

पटना समेत बिहार के कई जिलों में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, हालांकि हल्की बारिश के आसार भी हैं। दिल्ली-एनसीआर में भी अगले तीन दिन तक बारिश की संभावना नहीं है और तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है।