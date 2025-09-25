Weather Update: देश में फिर आफत लाएगी बारिश, MP-CG समेत इन राज्यों में IMD का हाई अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। देश के लगभग आधे हिस्से में अगले कुछ दिनों तक एक बार फिर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग (IMD Alert) ने किसानों को सतर्क रहने और फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है।

उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मानसून की वापसी के चलते फिलहाल बारिश थम गई है। लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बंगाल की खाड़ी में लगातार एक के बाद एक सिस्टम विकसित हो रहे हैं, जिससे पूर्वी हवाएं फिर से सक्रिय होंगी। म्यांमार और चीन सागर के पास बने डिप्रेशन से इन हवाओं को नई ऊर्जा मिल रही है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

अगले 2–3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

उत्तरी ओडिशा और बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम हिस्से में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र इस बारिश का मुख्य कारण रहेगा।

25–26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने से बारिश का दायरा बढ़ेगा और यह ओडिशा से लेकर गुजरात तक असर डालेगा।

26 से 30 सितंबर तक महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी जोरदार बारिश होने की आशंका है।

दिल्ली से मानसून की विदाई

बुधवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात से मानसून की विदाई हो चुकी है। वहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों से भी इसकी वापसी हो गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले दो–तीन दिनों में मानसून और पूर्व की ओर खिसक जाएगा।

हालांकि, बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली नमी युक्त हवाएं मध्य और पूर्वी भारत में बारिश बनाए रखेंगी। इससे फसलों को लाभ मिलेगा, लेकिन किसानों को जलभराव और नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहना होगा।

