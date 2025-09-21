Weather Update: नवरात्र में दिल्ली में पसीना छुड़ाने वाली गर्मी, यूपी-बिहार में हल्की बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड अलर्ट

एजेंसी, नईदिल्ली: देशभर में इस समय मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। मॉनसून विदाई (Monsoon Withdrawal) की ओर है, लेकिन कई राज्यों में अब भी बारिश की मार जारी है। दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां बारिश पूरी तरह थम गई है और गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में एक बूंद भी बरसात नहीं हुई है।

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना (Today Weather Update) नहीं है। 26 सितंबर तक राजधानी में चिपचिपी गर्मी बनी रहेगी। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

नवरात्रि से पहले बदल रहा मौसम का रुख यूपी-बिहार की ओर रुख करें तो यहां भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में आसमान साफ रहने का अनुमान है, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इसका तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिहार में नवरात्रि से पहले मौसम का रुख बदल रहा है। आने वाले चार से पांच दिनों तक बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं, तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदल रहा है। कभी धूप तो कभी बादल छा जाने से स्थानीय लोग असमंजस में रहते हैं। फिलहाल, उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक बारिश से कुछ राहत की उम्मीद है, लेकिन आज कुछ क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी हुई है। 24 सितंबर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।