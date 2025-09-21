मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Weather Update: नवरात्र में दिल्ली में पसीना छुड़ाने वाली गर्मी, यूपी-बिहार में हल्की बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड अलर्ट

    Weather Update: देशभर में मॉनसून की विदाई शुरू (Monsoon Withdrawal) हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों में बारिश अब भी जारी है। दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ रही है, जबकि यूपी-बिहार (UP Bihar Aaj Ka mausam) में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड अलर्ट है और राजस्थान में भी हल्की बरसात जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 07:22:26 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 07:22:26 AM (IST)
    Weather Update: नवरात्र में दिल्ली में पसीना छुड़ाने वाली गर्मी, यूपी-बिहार में हल्की बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड अलर्ट
    Monsoon की विदाई में देशभर में अलग-अलग रंग

    HighLights

    1. दिल्ली-एनसीआर में गर्मी ने की वापसी
    2. यूपी-बिहार में हल्की बारिश की संभावना
    3. पहाड़ों पर बादल और लैंडस्लाइड खतरा

    एजेंसी, नईदिल्ली: देशभर में इस समय मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। मॉनसून विदाई (Monsoon Withdrawal) की ओर है, लेकिन कई राज्यों में अब भी बारिश की मार जारी है। दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां बारिश पूरी तरह थम गई है और गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में एक बूंद भी बरसात नहीं हुई है।

    naidunia_image

    मौसम विभाग (IMD) के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना (Today Weather Update) नहीं है। 26 सितंबर तक राजधानी में चिपचिपी गर्मी बनी रहेगी। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है।

    नवरात्रि से पहले बदल रहा मौसम का रुख

    यूपी-बिहार की ओर रुख करें तो यहां भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में आसमान साफ रहने का अनुमान है, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इसका तापमान पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बिहार में नवरात्रि से पहले मौसम का रुख बदल रहा है। आने वाले चार से पांच दिनों तक बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं, तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी की संभावना है।

    उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल

    उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज काफी तेजी से बदल रहा है। कभी धूप तो कभी बादल छा जाने से स्थानीय लोग असमंजस में रहते हैं। फिलहाल, उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक बारिश से कुछ राहत की उम्मीद है, लेकिन आज कुछ क्षेत्रों में बरसात की संभावना बनी हुई है। 24 सितंबर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

    हिमाचल प्रदेश में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। बादल फटने की घटनाएं थम नहीं रही हैं और कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

    राजस्थान- महाराष्ट्र में मानसून विदाई की ओर

    राजस्थान में मानसून विदाई की ओर है, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रविवार को आठ जिलों में अलर्ट जारी किया है। हालांकि, इस हल्की बारिश से तापमान में ज्यादा कमी नहीं आएगी और मौसम सामान्य बना रहेगा।

    महाराष्ट्र में भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देशभर में मॉनसून के अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं झमाझम बारिश अब भी मुसीबत बनी हुई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.