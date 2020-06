Weather update: पहले ही पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण के संकट से जुझ रहा है। ऐसे में प्रकृति भी व्यक्ति की बड़ी परीक्षा ले रही है। मानसून ने उत्तर भारत सहित देश के कई इलाकों में अपनी जोरदार आमद दी है। गुरुवार को भारी बारिश में आकाशीय बिजली गिरने से बिहार और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से बिहार में 83 और उत्तर प्रदेश में 23 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा कई लोग झुलस गए हैं। इन हादलों पर प्रधानंमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है।

PM ने ट्वीट कर जताया दुख

बिजली गिरने से दोनों प्रदेश में कुल 106 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला हैं। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

I've received tragic news about death of many people due to heavy rain & lightning strikes in some districts of Bihar & Uttar Pradesh. The state govts are engaged in relief work. I express condolences to the families who lost their loved ones in this disaster: PM Narendra Modi pic.twitter.com/CQ53fbPLbk

