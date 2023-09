Weather Update: ओडिशा में बारिश का दौर जारी, अगले कुछ दिन कई राज्यों में बरसेंगे बादल

भारत मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली- नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में रविवार को तेज हवा चल सकती है। इससे यहां गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाक के अनुसार यहां बारिश होने की संभावना नहीं है।

#WATCH | Odisha: Massive waterlogging in several parts of Bhubaneswar due to heavy rains.

पंजाब में ठंडी हवा चलने का अनुमान है, इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं हरियाणा में छा रहे बादलों से उमस के साथ गर्मी बढ़ेगी।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: Water-logging due to heavy rains in several parts of the city. pic.twitter.com/W71kCAyQLi

— ANI (@ANI) September 2, 2023