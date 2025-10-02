मेरी खबरें
    Weather Update: 2 अक्टूबर को इन राज्यों में बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

    अक्टूबर की शुरुआत में उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत में बारिश का दौर रहेगा। दशहरा और गांधी जयंती पर कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश होगी, जबकि बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 09:01:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 09:05:23 AM (IST)
    इन राज्यों में 2 अक्टूबर को हो सकती है बारिश

    HighLights

    1. उत्तर भारत में 3-7 अक्टूबर तक भारी बारिश संभव।
    2. दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट।
    3. बिहार-ओडिशा में भारी वर्षा, अंडमान-निकोबार में तेज हवाएं।

    एजेंसी, नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआत बारिश और मौसम में बदलाव के साथ हो रही है। दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में बादल और बारिश का असर देखने को मिल सकता है।

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2 से 7 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर भारत, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है।

    उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट

    मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 अक्टूबर तक उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होगी। 3 से 6 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 5 से 7 अक्टूबर तक आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

    दिल्ली-एनसीआर का मौसम

    दिल्ली-एनसीआर में आज (2 अक्टूबर) अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार 8-12 किमी प्रतिघंटा होगी, जो शाम तक 15 किमी तक पहुंच सकती है।

    बिहार और पूर्वी भारत

    बिहार में 3 से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 2 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अंडमान-निकोबार में भी अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

    हरियाणा और पंजाब

    हरियाणा के 12 जिलों में 2 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसके कारण राज्य में बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पंजाब में भी 6 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान है।

    पश्चिम भारत

    महाराष्ट्र और गुजरात में 1 और 2 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा के घाट क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

