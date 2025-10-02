Weather Update: 2 अक्टूबर को इन राज्यों में बारिश का अनुमान, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। अक्टूबर महीने की शुरुआत बारिश और मौसम में बदलाव के साथ हो रही है। दशहरा और गांधी जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में बादल और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2 से 7 अक्टूबर तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर भारत, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है।

उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार 2 से 5 अक्टूबर तक उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होगी। 3 से 6 अक्टूबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। 5 से 7 अक्टूबर तक आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम दिल्ली-एनसीआर में आज (2 अक्टूबर) अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री और न्यूनतम 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार 8-12 किमी प्रतिघंटा होगी, जो शाम तक 15 किमी तक पहुंच सकती है। बिहार और पूर्वी भारत बिहार में 3 से 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा में 2 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और अंडमान-निकोबार में भी अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।