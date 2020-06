Weather Update: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, जानिए देशभर के मौसम का हाल

Weather Update: मानसून देशभर पर छाने लगा है। सोमवार सुबह से दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोमवार सुबह राजधानी में 29 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कहीं हल्की तो कहीं झमाझमा बारिश हुई। इस कारण कई इलाकों में पानी भर गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का अनुमान है कि दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। जानकारी के मुताबिक, भी देश में तीन सिस्टम सक्रिय हैं। ये हैं - 1. पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 2. गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र पर चक्रवाती सिस्टम 3. ओडिशा से तमिलनाडु के तटीय भागों तक भी ट्रफ। इस कारण विभिन्न राज्यों में बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 108 मिमी बारिश ओडिशा के सुंदरगढ़ में दर्ज की गई।

जानिए मानसून की रफ्तार

दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी हिस्सों और पूर्वी राज्यों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तक पहुंच गया है। मानसून ने मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य भागों तक भी दस्तक दे दी है। मानसून की रफ्तार मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में काफी अच्छी रही। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य समय से पहले मॉनसून ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई इलाकों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस दौरान देश में सबसे ज़्यादा बारिश ओडिशा के सुंदरगढ़ में हुई। बारिश का आंकड़ा 108 मिमी रहा।



जानिए सोमवार को कैसा रहेगा आपके प्रदेश का मौसम

अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। skymetweather के अनुसार, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, रायलसीमा, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा, दक्षिणी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य भागों, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Burari. India Meteorological Department (IMD) has predicted cloudy sky with light rain for today. pic.twitter.com/zfRVOvpdQO — ANI (@ANI) June 22, 2020

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from an area near India Gate. pic.twitter.com/Gk47aSoV6L — ANI (@ANI) June 22, 2020

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Max Mueller Marg. pic.twitter.com/9G9N2ZoZPD — ANI (@ANI) June 22, 2020

#WATCH Rain lashes parts of the national capital; visuals from an area near India Gate. #Delhi pic.twitter.com/nP4n0VhZvf — ANI (@ANI) June 22, 2020

Delhi: Waterlogging in some areas of Burari following rainfall in the national capital. pic.twitter.com/eOik204FnU — ANI (@ANI) June 22, 2020

Delhi: Light rainfall brings down temperature to 29 degrees Celsius in the national capital pic.twitter.com/OtnMHF8aAB — ANI (@ANI) June 22, 2020

