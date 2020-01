Weather Update : कई राज्‍यों में भारी बारिश की संभावना, 3, 4 और 7 जनवरी तक बिगड़ेगा मौसम

मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। Weather Update : देश भर में सर्दी अपना असर दिखा रही है। ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो मुसीबत बढ़ना ही है। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अभी कई राज्‍यों में बारिश की आशंका है। कुछ इलाकों में तो भारी बारिश भी हो सकती है। नए साल 2020 का आरंभ कई शहरों में बारिश से हो चुका है। देश के कुछ इलाकों से भारी बारिश की खबरें सामने आईं हैं। इस सप्‍ताह देश भर में कहीं ना कहीं लगातार बारिश होते रहने की आशंका है। यह बेमौसम बारिश है जो कि जनजीवन को अस्‍त-व्‍यस्‍त कर सकती है, ठंड बढ़ा सकती है। हालांकि फसलों के लिए यह फायदेमंद है लेकिन लोगों को इससे परेशानी होगी। अनुमान है कि 3, 4 और 7 जनवरी को कई शहरों में बारिश के आसार हैं। आइये जानते हैं देश में कहां कैसा मौसम रहेगा।

- इस समय कुछ राज्‍यों के लिए मौसम खराब हो सकता है। अनुमान है कि अगले 24 घंटों में पूर्वी मध्‍यप्रदेश, छत्‍तीसगढ़, पूर्वी उत्‍तर प्रदेश, झारखंड के कई इलाकों सहित बिहार, ओडिशा, विदर्भ, तेलंगाना और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में हल्‍की बारिश होगी। कहीं-कहीं पर भारी बारिश की भी संभावना है।

- मध्‍यप्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में गुरुवार को मौसम बिगड़ गया है। इन दोनों राज्‍यों के पूर्वी क्षेत्रों में अभी भी गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। यह बेमौसम बारिश अब मुसीबत बन सकती है। इसके 24 से 48 घंटों तक चलते रहने की आशंका है। हालांकि इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा।

- मध्‍यप्रदेश, महाराष्‍ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ इलाकों एवं झारखंड, ओडिशा, उत्‍तर तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।

- 2 जनवरी को उत्‍तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। जहां बारिश अधिक संभावित हैं, उन शहरों में राजधानी लखनऊ सहित सुल्‍तानपुर, आज़मगढ़, अमेठी, वाराणसी, प्रयागराज आदि के नाम शामिल हैं। इन शहरों में बारिश गरज चमक के साथ होगी।

- 3 जनवरी को पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश से तेज बारिश की शुरुआत हो सकती है लेकिन पूर्वी उत्‍तर प्रदेश में इस दौरान हल्‍की बारिश ही रहेगी। इसके बाद 4 जनवरी तक मौसम साफ हो जाएगा लेकिन यह अंतराल भी थोड़े ही समय का रहेगा। - महाराष्‍ट्र में पूरे सप्‍ताह बारिश संभव है। यहां 7 जनवरी के आसपास विदर्भ, मध्‍य महाराष्‍ट्र में बारिश देखी जाएगी। यह दौर 9 जनवरी तक जारी रह सकता है।

- जम्‍मू कश्‍मीर, लद्दाख के कुछ इलाकों सहित हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अलग-अलग स्‍थानों पर हल्‍की बारिश के भी आसार हैं।

- झारखंड के लिए मौसम की खास चेतावनी है। प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान कई शहरों में बारिश संभव है। यहां बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, सिंहभूम, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। इसके अलावा यहां ओलावृष्टि भी हो सकती है।

Another spell of rains is expected to make an appearance over Vidarbha, Madhya #Maharashtra, and #Marathwada around January 7 which may continue until January 9. https://t.co/V79HRIS7Ik — SkymetWeather (@SkymetWeather) December 31, 2019

- इस समय मौसम का एक सिस्‍टम मराठवाड़ा, विदर्भ सहित मध्‍यप्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में बना हुआ है। इस मौसम के सिस्‍टम के चलते 2 जनवरी को मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्‍सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।

New year to kick start with rains as we can expect isolated light rains to occur over southern districts of #UttarPradesh that include #Kanpur, Orai, #Jhansi, Hamirpur, Manda,#Varanasi, Prayagraj, and Fatehpur.https://t.co/PQcf4fonEN — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 1, 2020

- उत्‍तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना है। इनमें पंजाब, चंडीगढ़ व हरियाणा आदि शामिल हैं। यह बारिश का सिलसिला यहां कम से कम एक सप्‍ताह तक बना रह सकता है। हालांकि बाद में बारिश हल्‍की होना संभव है।

- दक्षिणी उत्तर प्रदेश के शहर जैसे कानपुर, ओरई, झांसी, हमीरपुर, बनारस, प्रयागराज और फतेहपुर में इस नए साल में बारिश हो सकती है।

On January 2, rain would increase its spread to many parts of the state, with intensity more over eastern parts like #Sultanpur, Azamgarh, Amethi, Varanasi, and Prayagraj. State capital of #Lucknow may also see light o moderate rains and thundershowers. https://t.co/PQcf4fonEN — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 1, 2020

Weather alert for #Jharkhand Light to moderate #rain & gusty winds associated with hailstorm over Bokaro, Chatra, Deoghar, Dhanbad, Dumka, Garhwa, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Singhbhum, Ramgarh, Ranchi, Sahibganj, Saraikela-Kharsawan and Simdega during the next 48 hrs — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 1, 2020

India Meteorological Department (IMD): Today, under the influence of warm moist easterlies, northern plains reported maximum temperatures around 17-20 °C. Normal temperatures reported in Delhi (Safdarjung 20.5°C & Palam 19.6°C). pic.twitter.com/BlyNGhTUPv — ANI (@ANI) January 1, 2020

हम यह उम्मीद करते हैं कि आज और कल #MadhyaPradesh और #Chhattisgarh के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। यह बेमौसम बारिश अगले 24 से 48 घंटों तक चलने वाली है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा।https://t.co/tjfQdsSH9r — SkymetWeather (@SkymetWeather) January 2, 2020

Posted By: Navodit Saktawat