देहरादून। Weather Update : उत्‍तर भारत में मौसम बिगड़ रहा है। इस सप्‍ताह शुरू हुआ बारिश का क्रम अभी भी जारी है। उत्‍तराखंड में मौसम लगातार खराब बना हुआ है। यहां बर्फबारी के चलते पूरे प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के हाईवे भी बंद हैं। चमोली, ओली व कुमाऊं में लगातार बर्फबारी जारी है। प्रदेश में करीब 150 से अधिक गांवों का संपर्क बाधित हो गया है। दो सौ से अधिक गांवों में बिजली गुल हो चुकी है। नैनीताल में 9 और 10 जनवरी को स्‍कूल बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।

उत्‍तरप्रदेश में भी शीतलहर का कहर कायम है। यहां ठंड व शीतलहर के चलते 9 और 10 जनवरी को स्‍कूलों में आठवीं तक की कक्षाओं में छुट्टी घोषित कर दी गई है। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा। यह आदेश हरिद्वार डीएम विनीत तोमर ने जारी किया है।

उत्‍तराखंड के कुमाऊं में नैनीताल और अल्‍मोड़ा में बर्फबारी की आशंका कायम है। राज्‍य के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ, मसूरी के लालटिब्बा, चारदुकान, धनोल्टी, चकराता की पहाड़ियों में अभी बर्फबारी कायम है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार, 9 जनवरी तक मौसम अभी ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद उत्‍तराखंड के कई जिलों में प्रशासन सतर्क हो गया है।

Today, Eastern parts of #UttarPradesh have already received light rains during the morning hours. This rain belt will shift further eastwards tonight and cover many parts of Jharkhand, Northern parts of Odisha, some parts of Bihar and #WestBengal.https://t.co/9JcByJR5rm

