Weather Update: IMD ने मानसून को लेकर आज अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून का आगमन जून में होगा। मानसून मजबूत होने के बाद 4 जून के आसपास केरल में पहुंच जाएगा। आईएमडी ने कहा कि 1 जून से पहले मानसून के आने की उम्मीद नहीं है। उत्तर भारत समेत देश के तमाम राज्यों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों बारिश होने से तापमान में गिरावट तो आई है, लेकिन कुछ ही दिनों में मौसम और सुहावना होने वाला है।

इस साल मानसून के सामान्य रहने की सबसे अधिक संभावना है। अगले एक हफ्ते तक अरब सागर में चक्रवात की संभावना नहीं है। यदि वर्षा का वितरण सभी जगह लगभग समान हो तो यह एक स्थिति सामान्य मानी जाएगी। अगर हर जगह समान बारिश होगी तो कृषि पर इस बार ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश होगी।

पूरे भारत में वर्षा 92% से कम होगी

जून में पूरे भारत में वर्षा 92% से कम होगी, जो सामान्य से कम है। आरके जेनामणि, वैज्ञानिक, आईएमडी ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और उत्तरी भारत जैसे राज्यों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना 70-80% है।

Delhi| In June, the rainfall all over India will be below 92%, which is below normal. In states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Orissa, and northern India the temperature is likely to stay above normal, the probability that temperature will be above normal is 70-80%: RK… pic.twitter.com/LUHqox92u2

— ANI (@ANI) May 26, 2023