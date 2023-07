Weather Updates: दिल्ली में राहत, मुंबई में आफत, वीडियो में देखिए कहां-कहां हो रही भारी बारिश, कहां अलर्ट जारी

नई दिल्ली/मुंबई। यमुना का जलस्तर घटने के बाद दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है, लेकिन ताजा खबर य़ह है कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश ने मुश्किल खड़ी कर दी है। इसी तरह, मौसम विभाग (IMD) ने उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया है। गुजरात में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां पढ़िए वेदर रिपोर्ट

महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सावित्री नदी, अंबा नदी और पातालगंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कुंडलिका नदी भी खतरे के निशान को पार करने के कगार पर है। आईएमडी ने आज पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट और ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है।

मध्य रेलवे सीपीआरओ ने बताया कि महाराष्ट्र कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद गंभीर जलभराव के कारण बदलापुर-अंबरनाथ रेलवे ट्रैक बंद कर दिए गए हैं।

#WATCH | Maharashtra: Heavy rain lashes parts of Mumbai. IMD has issued a 'Red' alert for Palghar, and Raigad districts and an 'Orange' alert for Thane, Mumbai and Ratnagiri today. pic.twitter.com/HR0KUqGCPZ — ANI (@ANI) July 19, 2023

वीडियो: जम्मू और कश्मीर में जारी भारी बारिश के मद्देनजर डोडा जिले के सभी सरकारी/निजी स्कूल आज बंद रखे गए हैं।

#WATCH | Jammu and Kashmir: In view of heavy rainfall, all Govt/Private schools in Doda district will remain closed for students today; visuals from Doda. pic.twitter.com/AGxNj9VMCJ — ANI (@ANI) July 19, 2023

वीडियो: आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

#WATCH | Uttar Pradesh: The water level of the Yamuna River continues to increase in Agra. pic.twitter.com/pRRFoUirUU — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 19, 2023

वीडियो: दिल्ली में यमुना नदी में उफान के कारण कई दिनों तक भारी जलजमाव के बाद लाल किले के पास सड़क पर यातायात की आवाजाही सामान्य हो गई।

#WATCH | Water level of River Yamuna comes below the danger mark. At 6 am, the water level was recorded to be at 205.25 meters in Delhi. Visuals from Old Yamuna Bridge (Loha Pul) pic.twitter.com/leuRdATFwf — ANI (@ANI) July 19, 2023

#WATCH | Delhi: Movement of traffic normalised on the road near Red Fort, days after it remained heavily waterlogged due to the overflowing Yamuna River. (Latest drone visuals from the area) pic.twitter.com/N23m7t5PeC — ANI (@ANI) July 19, 2023

Posted By: Arvind Dubey