नई दिल्ली। देश में मॉनसून अलविदा कह चुका है लेकिन कुछ राज्यों में अब भी भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। हालत यह है कि कई जगह मौसम विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ रहा है तो किसी राज्य में ऑरेंट अलर्ट जारी किया जा रहा है। लक्षद्वीप में भारी बारिश के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही केरल के 4 जिलों में भी भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग द्वारा जिन चार जिलों ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उसमें एर्नाकुलम, त्रिशुर, मलप्पुरम और कोझिकोड शामिल है। बता दें कि देश में आधिकारिक तौर पर तो सितंबर के महीने में ही मानसून की विदाई हो जाती है।

Red Alert has been issued for Lakshadweep, as extremely heavy rainfall is expected in the region. Orange Alert issued in 4 districts of Kerala- Ernakulam, Thrissur, Malappuram and Kozhikode. Yellow Alert issued for all other districts of Kerala. pic.twitter.com/M0qLdgueL4

