पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और राज्यपाल जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) के बीच जारी तकरार खत्म नहीं हो रही है। दोनों के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच सीएम बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक किया है। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल हर दिन ट्विटर पर असंवैधानिक बातें ट्विट करते हैं, जो परेशान करती हैं।

सीएम ममता बनर्जी ने कह कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ सभी कार्य को अटकाते हैं। वह सुपर पहरेदार की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता है कि हम उनके नौकर हैं। इस वजह से उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर रही हूं। सीएम ने राजभवन से पेगागस स्पाईवेयर के जरिये निगरानी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर पर पेगासस चल रहा है। दूसरा राजभवन से।

ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कई बार राज्यपाल धनखड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए चार लेटर देने बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें वापस नहीं बुलाया।

राज्यपाल ने दिया जवाब

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि प्रदेश में कोई भी संवैधानिक मानदंड और कानून के नियमों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है, जो भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखते हैं।

Guv WB : Mandated under Article 159 of the Constitution to ensure none in the state “blocks” Constitutional Norms and Rules of Law and those in authority “bear true faith and allegiance to the Constitution of India” pic.twitter.com/gGDf3doAyJ

WB Guv : Under Article 167 it is Constitution “duty” of the Chief Minister to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for.

Why “block” information to Guv now for two years ? pic.twitter.com/aOlEN5YZGb

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) January 31, 2022