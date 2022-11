West Bengal CM Mamta: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आम जनता से संवाद स्थापित करने का तरीका बखूबी जानती हैं। जनता के साथ जुड़ाव का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री ममता सड़क के किनारे बनी दुकान पर पकौड़े छानती और लोगों में बांटती नजर आ रही हैं। यह वीडियो झारग्राम इलाके का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी दुकान के काउंटर में खड़ी हैं और एक-एक पकौड़ा अपने हाथ से पैक करती हैं और बांट रही हैं। इस दौरान सिक्योरिटी भी उनके साथ थी। आस-पास के इलाके के लोगों के लिए ये बड़ी बात थी। जाहिर है इससे सीएम की छवि आम लोगों के बीच जानेवाली नेता के तौर पर सुदृढ़ हुई होगी।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee stopped her convoy at a roadside tea stall and started serving pakoda to the people, in Jhargram. pic.twitter.com/2b3NKhXj5q

यह वीडियो टीएमसी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। इसके मुताबिक झारग्राम के गुजरते हुए सीएम का काफिला अचानक सड़क के किनारे बनी इस दुकान पर रुका और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद दुकान में जाकर पकौड़े तलने लगीं। फिर उन्होंने सभी लोगों को खुद ही बांटना भी शुरु कर दिया। पार्टी के मुताबिक उनका ये रवैया साबित करता है कि वो सच्चे अर्थों में आम लोगों की लीडर हैं और वो लोगों का दिल जीतना जानती हैं।

Stopping at a local fry shop, our Hon'ble Chief Minister Smt @MamataOfficial cooked and served food to the locals of Jhargram today.

A people's leader in the true sense, she certainly knows how to win the hearts of people!

Take a look👇 pic.twitter.com/lGUGg2Rnpo

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 15, 2022